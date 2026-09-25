باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌بی‌اس نیوز می‌گوید به یک پیام داخلی ارتش آمریکا دست یافته و بر این اساس، ارتش ذخیره آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌تواند طی چهار ماه آینده نیرو‌های پلیس نظامی، کادر پزشکی و دیگر واحد‌های پشتیبانی را در اختیار فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا قرار دهد یا خیر.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در ایالت فلوریدا قرار دارد و مسئولیت عملیات و برنامه‌ریزی نظامی در آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و منطقه کارائیب را بر عهده دارد.

این پیام مستقیماً به کوبا اشاره نمی‌کند، اما چند مقام آمریکایی به سی‌بی‌اس گفته‌اند این درخواست بخشی از برنامه‌ریزی نظامی مستمر درباره کوباست. این مقام‌ها به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، نامشان را فاش نکردند.

با این حال، در سند مذکور هیچ نشانه‌ای از صدور دستور اعزام نیرو وجود ندارد و تعداد نیروها، محل احتمالی استقرار آنها و مأموریتی که ممکن است بر عهده بگیرند نیز مشخص نشده است.

گفته شده ستاد ارتش ذخیره از فرماندهی‌های زیرمجموعه خود خواسته است امکان تأمین شش نوع واحد را بررسی کنند. این واحد‌ها شامل گردان پشتیبانی رزمی برای حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، سوخت و تجهیزات، گردان مهندسی، فرماندهی پشتیبانی اعزامی، تیپ پزشکی، واحد جراحی و احیای پیشرو و تیپ پلیس نظامی هستند.

این برنامه‌ریزی در شرایطی انجام می‌شود که دولت دونالد ترامپ فشار‌های اقتصادی بر کوبا را افزایش داده است.

سی‌بی‌اس پیش‌تر گزارش داده بود که نیرو‌های آمریکایی در اطراف کوبا عملیات شناسایی انجام داده و برخی واحد‌های هوایی نیز برای اعزام احتمالی آماده شده بودند؛ با این حال، این برنامه‌ها عملی نشدند.

در ماه ژوئیه نیز برنامه‌ریزان نظامی گزینه‌هایی برای اقدام احتمالی علیه کوبا، از جمله عملیات هوابرد با مشارکت هزاران سرباز را بررسی کرده بودند. مقام‌های آمریکایی تأکید کرده بودند که این بررسی‌ها به معنای تصمیم برای اجرای عملیات نیست.

ترامپ در ماه‌های اخیر مواضع تندی درباره کوبا اتخاذ کرده و در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار «تغییری بنیادین» در این کشور شده است. او همچنین گفت وزیر خارجه آمریکا در حال مذاکره با هاوانا است و آمریکا اجازه نخواهد داد رقبای خارجی در منطقه نفوذ بیشتری پیدا کنند.

در مقابل، میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، آمریکا را به تجاوز و جنگ اقتصادی متهم کرد و تاکید کرده هاوانا در برابر حمله احتمالی آمریکا مقاومت خواهد کرد.

منبع: سی بی اس نیوز