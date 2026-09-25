باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعلام کرد که «توافقنامه دفاع مشترک مکه» میان این کشور، عربستان و پاکستان علیه ایران، رژیم تروریستی اسرائیل یا هیچ طرف ثالث دیگری نیست.
اردوغان در گفتوگو با مجله «نیوزویک» گفت: «اشتباه است که این توافقنامه را ائتلافی علیه ایران، اسرائیل یا هر کشور ثالث دیگری بدانیم.» او توضیح داد که این توافق بیانگر مسئولیت مشترک سه کشور برای ساخت آیندهای امنتر، صلحآمیزتر و شکوفاتر است.
رئیسجمهور ترکیه گفت کشورش سالهاست از این دیدگاه حمایت میکند که کشورهای منطقه باید مشکلات خود را خودشان حل کنند و افزود هدف این توافق، افزایش سطح بازدارندگی و تضمین ثبات بلندمدت است.
اردوغان توضیح داد این توافق بر حق دفاع از خود مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استوار است. بر اساس یکی از بندهای توافق، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حمله به همه طرفها تلقی خواهد شد.
با این حال، نوع و میزان کمک بر اساس درخواست کشور مورد حمله و نیازهای آن تعیین میشود و میتواند شامل تبادل اطلاعات، کمکهای لجستیکی و مهمات باشد. همچنین امکان بررسی حمایت نظامی گستردهتر متناسب با سطح تهدید وجود دارد و سازوکارهای سیاسی و نظامی، از طریق رایزنی و هماهنگی، درباره شکل این کمک تصمیمگیری خواهند کرد.
اردوغان در این زمینه تاکید کرد که در شرایط کنونی، صحبت از واکنش نظامی خودکار ترکیه به هر حادثهای که ممکن است در عراق، یمن یا هر نقطه دیگری رخ دهد، درست نیست.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، هفتم اوت گذشته «توافقنامه دفاع مشترک مکه» را امضا کردند.
منبع: نیوزویک