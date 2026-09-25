باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیروهای دولت مستعفی یمن که تحت حمایت عربستان هستند، ساعاتی پیش مدعی شدند که پس از درگیری با جنبش انصارالله، کنترل رشتهکوه راهبردی «نعمان» در استان جنوبی لحج را به دست گرفتهاند.
با این حال، انصارالله تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده و آن را تایید یا تکذیب نکرده است.
رشتهکوه نعمان در جنوب یمن قرار دارد و از بالای آن میتوان مسیرهای تدارکاتی و رفتوآمد منطقه را زیر نظر گرفت.
این ادعا در حالی مطرح شده که انصارالله در هفتهای که گذشت، چندین عملیات هوایی را در خاک عربستان انجام داد. این جنبش شب گذشته اعلام کرد که «اهداف حساسی» را در ریاض هدف قرار داده است. این جنبش همچنین از حمله به تاسیسات نفتی در بندر ینبع عربستان خبر داده است.
منبع: آناتولی