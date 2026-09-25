مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در تهران از فردا شنبه ۴ مهر کاهش محسوس دما را شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛؛محبوبه‌کباری -  صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت:فردا شنبه ۴ مهر در برخی نواحی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

او گفت:شنبه ۴ مهر و یکشنبه ۵ مهر، آمادگی مواجهه با گردوخاک غلیظ و حتی احتمال وقوع طوفان گردوخاک را داشته باشند. این پدیده در محورهای زاهدان به زابل و زابل به نهبندان در خراسان جنوبی شدیدتر خواهد بود.

ضیائیان  با اشاره به بارندگی  فردا در نوار دریای خزر و استان‌های گیلان، مازندران و گلستان افزود: در برخی محورهای کوهستانی استان‌های شمالی احتمال مواجهه با بارش‌های شدید وجود دارد و لازم است مسافران با احتیاط تردد کنند. شدت رگبارهای باران در مناطقی مانند رستم‌آباد، دیلمان، ملکوت، مازی‌بن، جواهردشت، گیاور، ارزن‌پشته، آغوزهال، تماشاکوه، کلاردشت، مرزن‌آباد، پل‌سفید، سوادکوه، آلاپشت و کیاسر نسبت به سایر مناطق بیشتر خواهد بود.

او  یادآور شد: طی دو سه روز آینده از شدت گرمای غیر متعارف هفته گذشته کاسته خواهد شد و بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، بیشترین کاهش نسبی دما در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی رخ خواهد داد.

وی افزود: فردا مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد خواهند بود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی تاکید کرد که در تهران به‌ویژه از فردا شنبه ۴ مهر کاهش دما محسوس خواهد بود و حداکثر دمای پایتخت در روز دوشنبه ۶ مهر به ۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی افزود: این موج بارشی همچنین می‌تواند ارتفاعات البرز و شمال استان تهران را تحت تأثیر قرار دهد و در این مناطق افزایش ابر و رگبارهای پراکنده رخ دهد. این در حالی است که بخش‌های مرکزی، جنوبی و شرقی کشور در روزهای پیش‌رو همچنان عمدتاً از فعالیت این سامانه دور خواهند بود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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