باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق روز جمعه طی سخنرانی خود در نیویورک و در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بر پایبندی بغداد به تعهدات قانون اساسی در زمینه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌ها، افزایش مشارکت زنان و حمایت از کودکان تاکید کرد.

الزیدی با تاکید بر اینکه امنیت کشور‌ها و گسترش صلح «مسئولیتی مشترک» است، گفت: «بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله و حسن همجواری، دست دوستی و همکاری خود را به سوی همه دراز می‌کنیم.»

او همچنین از حمایت عراق از روند عبور تجارت از خاک این کشور با ارائه تسهیلات گسترده خبر داد و بر پایبندی بغداد به «حقوق عادلانه و مشروع آبی» خود تاکید کرد. نخست‌وزیر عراق گفت: «عراق هرگز در حاشیه نبوده، بلکه قلب تاریخ و نبض حال است.»

الزیدی درباره مسئله فلسطین نیز گفت این موضوع «در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه حضور دارد» و تاکید کرد: «بدون حل عادلانه مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق ملت فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت، امنیتی پایدار در خاورمیانه وجود نخواهد داشت.»

او بار دیگر بر پایبندی عراق به «منشور سازمان ملل و اصول آن» تاکید کرد و گفت بغداد در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت، تثبیت ثبات و فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه و سرمایه‌گذاری، بر «قانون و منافع ملی» تکیه دارد.

الزیدی همچنین از همه کشور‌ها خواست «مرز‌های خود را کنترل کنند، خلا‌های امنیتی را برطرف سازند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط‌های مساعد برای گسترش افراط‌گرایی، هوشیاری مستمر داشته باشند» تا «همکاری و هماهنگی پایدار با دوستان بین‌المللی» حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه دولتش «درگیر مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی» است، تاکید کرد بغداد مسیر اصلاحات را با هدف اجرای اقدامات اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد دولت و بهبود خدمات ادامه خواهد داد.

نخست‌وزیر عراق همچنین ابراز امیدواری کرد این کشور به «مرکز جهانی تولید انرژی» تبدیل شود و از ظرفیت‌های خود برای تقویت پایدار امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند.

او در همین راستا به تنوع‌بخشی به مسیر‌های صادرات نفت عراق و «توسعه خطوط و کریدور‌های انرژی میان عراق، ترکیه، اردن و سوریه و اتصال آنها به بازار‌های جهانی» اشاره کرد و هدف از این اقدامات را کمک به امنیت انرژی و تنوع‌بخشی به مسیر‌های تامین عنوان کرد.

منبع: المیادین