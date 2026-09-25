رئیس جمهور آمریکا جلسه با همتای چینی خود را سازنده توصیف کرد و مدعی شد که هر دو نفر درباره تغییر نام هوش مصنوعی هم عقیده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که گفتگوی روز گذشته با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین «بسیار سازنده» بوده است و در ادامه «اتفاقات فوق‌العاده‌ای» رخ خواهد داد.

ترامپ که اخیرا گفته است قصد دارد نام «هوش مصنوعی» را تغییر دهد، می‌گوید که رئیس جمهور چین نیز درباره این موضوع با او هم عقیده بوده است. او نوشت: «به نظر می‌رسید او (شی جین پینگ) هم دوست دارد هوش مصنوعی را که نامش بد و نادرست است، با نامی بسیار دقیق‌تر یعنی «هوش برتر» صدا بزند. این عالی است. دیشب همه موافق بودند».

رئیس جمهور آمریکا این هفته در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که قصد دارد نام «هوش برتر» را جایگزین «هوش مصنوعی» کند. او استدلال کرد که واژه‌ی «مصنوعی» این تصور را ایجاد می‌کند که این هوش «جعلی» است، در حالی که به گفته او این فناوری «واقعاً توانمند» است.

حتی یک روز بعد، وزارت خارجه آمریکا به دیپلمات‌های بخش امور سازمان‌های بین‌المللی دستور داد در اسناد خود به‌جای کلمه هوش مصنوعی از هوش برتر استفاده کنند.

ترامپ هشدار‌های اخیر درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و می‌گوید مخالف مقررات سختگیرانه برای این فناوری است.

در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه نشستی اختصاصی با موضوع «هوش مصنوعی و امنیت بین‌المللی» برگزار کرد و مدیران سه شرکت هوش مصنوعی در آن، درباره خطر خروج این فناوری از کنترل انسان و تهدید امنیت بین‌المللی هشدار دادند.

سم آلتمن، مدیرعامل شرکت «اوپن‌ای‌آی» و داریو آمودی، مدیرعامل شرکت «آنتروپیک» از جمله مدیران صنعت هوش مصنوعی بودند که در این نشست سخنرانی کردند.

آمودی در این نشست هشدار داد که در صورت مدیریت نادرست، هوش مصنوعی می‌تواند به خطری برای بشریت تبدیل شود. سم آلتمن نیز تاکید کرد که تصمیم‌های مهم درباره هوش مصنوعی نباید تنها در اختیار شرکت‌های فناوری باشد و دولت‌ها باید از طریق سازوکار‌هایی در این زمینه مداخله کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: هوش مصنوعی ، دونالد ترامپ ، شی جین پینگ
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