باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، با تمسخر عناوین و القاب سران انگلیس، آنها را بازتابی از «پوچبودن نظام حکمرانی» این کشور دانست و گفت مطالبات برای استقلال و حق تعیین سرنوشت در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در حال افزایش است.
مدودف حمله تندی به سران سیاسی انگلیس کرد و سیاستها و حتی نام خانوادگی و القاب خانوادههای آنها را به تمسخر گرفت. در فهرست مدودف، نام کامل ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک، کر استارمر و اندی برنهام قرار داشت.
مدودف این نامها و القاب را «عجیب، خشک و منجمد و جدید» توصیف کرد و مدعی شد آنها چیزی جز «کودکانهبودن، حماقت و تکلف در بزرگنمایی» را نشان نمیدهند.
اما به نوشته این گزارش، پشت این تمسخر زبانی، معنای سیاسی عمیقتری نهفته است؛ چراکه مدودف صرفا نامها را به سخره نگرفت، بلکه آنها را مستقیما به «فاجعهای» که به گفته او این سران حاکم نماینده آن هستند، مرتبط کرد. از نگاه مدودف، این نامها صرفا موضوعی ظاهری نیستند، بلکه نمادی از پوچی قدرت متمرکز در لندن به شمار میروند.
او افزود این نامهای مورد انتقاد، به خودی خود به استدلالی برای ساکنان مناطق پیرامونی انگلیس تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، این القاب به نمادی از فاصله سران حاکم با واقعیت تبدیل شده و ساکنان این مناطق را به مطالبه استقلال بیشتر سوق میدهد.
مدودف همچنین اعلام کرد که «فاجعه» ناشی از نامها و شخصیتهایی که تحت عنوان «انگلیسی کبیر» زمام امور را در دست دارند، میل به تعیین سرنوشت را شعلهور کرده و این مناطق (اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) را به جستوجوی آیندهای مستقل، دور از حاکمیت لندن، سوق میدهد؛ حاکمیتی که به گفته او، برای این مناطق صرفا یک «نمای توخالی» و فاقد نمایندگی واقعی است.
منبع: آر تی