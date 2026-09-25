معاون شورای امنیت روسیه با تمسخر نام‌ها و القاب سران سیاسی انگلیس، آنها را نمادی از «پوچی» حاکمیت در لندن دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، با تمسخر عناوین و القاب سران انگلیس، آنها را بازتابی از «پوچ‌بودن نظام حکمرانی» این کشور دانست و گفت مطالبات برای استقلال و حق تعیین سرنوشت در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در حال افزایش است.

مدودف حمله تندی به سران سیاسی انگلیس کرد و سیاست‌ها و حتی نام خانوادگی و القاب خانواده‌های آنها را به تمسخر گرفت. در فهرست مدودف، نام کامل ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک، کر استارمر و اندی برنهام قرار داشت.

مدودف این نام‌ها و القاب را «عجیب، خشک و منجمد و جدید» توصیف کرد و مدعی شد آنها چیزی جز «کودکانه‌بودن، حماقت و تکلف در بزرگ‌نمایی» را نشان نمی‌دهند.

اما به نوشته این گزارش، پشت این تمسخر زبانی، معنای سیاسی عمیق‌تری نهفته است؛ چراکه مدودف صرفا نام‌ها را به سخره نگرفت، بلکه آنها را مستقیما به «فاجعه‌ای» که به گفته او این سران حاکم نماینده آن هستند، مرتبط کرد. از نگاه مدودف، این نام‌ها صرفا موضوعی ظاهری نیستند، بلکه نمادی از پوچی قدرت متمرکز در لندن به شمار می‌روند.

او افزود این نام‌های مورد انتقاد، به خودی خود به استدلالی برای ساکنان مناطق پیرامونی انگلیس تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، این القاب به نمادی از فاصله سران حاکم با واقعیت تبدیل شده و ساکنان این مناطق را به مطالبه استقلال بیشتر سوق می‌دهد.

مدودف همچنین اعلام کرد که «فاجعه» ناشی از نام‌ها و شخصیت‌هایی که تحت عنوان «انگلیسی کبیر» زمام امور را در دست دارند، میل به تعیین سرنوشت را شعله‌ور کرده و این مناطق (اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) را به جست‌وجوی آینده‌ای مستقل، دور از حاکمیت لندن، سوق می‌دهد؛ حاکمیتی که به گفته او، برای این مناطق صرفا یک «نمای توخالی» و فاقد نمایندگی واقعی است.

منبع: آر تی

برچسب ها: دیمتری مدودف ، استقلال اسکاتلند ، نخست وزیر انگلیس
خبرهای مرتبط
بیش از ۴۰۰ پرواز در سراسر انگلیس زمین‌گیر شدند
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
اختلال در کنترل ترافیک هوایی انگلیس/ پروازها با تأخیر مواجه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راهبرد آسمان سوخته از سوی ایران
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای نتانیاهو در سازمان ملل با رنگ‌وبوی انتخاباتی
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس شد
ترکیه به نتانیاهو: سازمان ملل جای قاتل‌ها نیست
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
شهردار نیویورک: نتانیاهو در سازمان ملل «دروغ‌های بی‌اساس» تکرار کرد
پیروزی «روسیه واحد» در انتخابات پارلمانی؛ ۳۴۹ کرسی برای حزب پوتین
لس‌آنجلس‌تایمز: ترامپ دیگر «غول» نیست
آخرین اخبار
الزیدی در سازمان ملل: عراق به‌دنبال تنوع کریدور‌های انرژی است
ادعای نیرو‌های دولت مستعفی یمن درباره کنترل رشته‌کوه نعمان
اردوغان: پیمان دفاعی مکه علیه ایران و اسرائیل نیست
سی‌بی‌اس نیوز: تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب افزایش پیدا می‌کند
کرملین: برای تعیین سفیر در انگلیس و فرانسه عجله نداریم
راهبرد آسمان سوخته از سوی ایران
پیام ترامپ به رئیس جمهور چین درباره کمک به ایران
هشدار ناتو درباره کمبود پدافند اوکراین پیش از زمستان
رویترز: دو فرودگاه دیگر عراق نیز پرواز‌های ایران را متوقف کردند
لس‌آنجلس‌تایمز: ترامپ دیگر «غول» نیست
ترکیه به نتانیاهو: سازمان ملل جای قاتل‌ها نیست
حماس: خروج هیئت‌ها از سخنرانی نتانیاهو نشانه انزوای اسرائیل است
نوه شارل دوگل: غرب می‌خواهد سیاست جهانی را با جنگ جایگزین کند
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو ممکن است سخت‌ترین زمستان اروپا از سال ۲۰۲۲ باشد
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس شد
پیروزی «روسیه واحد» در انتخابات پارلمانی؛ ۳۴۹ کرسی برای حزب پوتین
مکرون: فرانسه نیرو و تجهیزات پدافندی به ینبع عربستان اعزام می‌کند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه عازم عربستان شد
سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای نتانیاهو در سازمان ملل با رنگ‌وبوی انتخاباتی
شهردار نیویورک: نتانیاهو در سازمان ملل «دروغ‌های بی‌اساس» تکرار کرد
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
استرالیا خواستار توقف شهرک سازی و بازگشایی تنگه هرمز شد
رایزنی عربستان، پاکستان و ترکیه برای حمایت نظامی از ریاض
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
حمله وزیر جنگ رژیم اسرائیل به اردوغان
انصارالله: تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادیم