باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی‌فر؛ فرمانده انتظامی لرستان امشب در محل فرماندهی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با مخلان نظام اقتصادی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران تیزبین پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق پلیسی، یک انبار دپوی غیرمجاز لوازم تزییناتی خودرو را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از انبار، ۵ هزار قطعه انواع لوازم تزییناتی خودرو را که به قصد احتکار و عرضه خارج از ضابطه در آنجا نگهداری می‌شد، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی و انبار مذکور پلمب شد.

هاشمی فر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان اقتصادی و محتکران کالا خاطرنشان کرد: پلیس با رصد مستمر بازار و انجام اقدامات اطلاعاتی، با افرادی که با احتکار کالا در پی اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم هستند، قاطعانه برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان