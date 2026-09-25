خبرنگار الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در نیویورک وارد مرحله فنی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکراتی بین هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در حال برگزاری است و فضای گفت‌و‌گو‌ها «به‌طور فزاینده‌ای مثبت» توصیف شده است.

الجزیره همچنین گزارش داد که پس از برگزاری دیداری اولیه که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید در آن حضور داشتند، کارشناسان فنی نیز به مذاکرات پیوسته‌اند.

با این حال، نه آمریکا و نه ایران به‌طور رسمی پیشرفت در مذاکرات را تأیید نکرده‌اند.

 پیش از این، رسانه‌ها گزارش داده بودند که روز سه‌شنبه و چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید از طریق میانجی‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌اند.

در ادامه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در نیویورک را «مثبت» ارزیابی کرد، اما گفت که پیشرفت بزرگی حاصل نشده است. او گفت صرف اینکه دو طرف بعد از مدت‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو کرده‌اند، اتفاق مهمی بوده است.

در همین حال، یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت که ایران و آمریکا همچنان درباره چگونگی پایان جنگ «فاصله زیادی» دارند.

روز گذشته نیز گزارشی منتشر شد که بیان می‌کرد طرف‌ها به دنبال پایان دادن «مرحله‌ای» به جنگ هستند. بر این اساس، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که مذاکره‌کنندگان ایران و آمریکا در حال بررسی مسیری مرحله‌ای هستند که بر اساس آن، تهران تنگه هرمز را بازگشایی کرده و واشنگتن محاصره اقتصادی ایران را لغو خواهد کرد.

در همین حال، دو منبع ایرانی، دو مقام منطقه‌ای و دو منبع دیپلماتیک غربی که با رویترز گفت‌و‌گو کرده بودند، گفتند که مذاکرات با «مانع بزرگی» روبه‌رو است، زیرا «هیچ‌یک از دو طرف نمی‌خواهد نخستین طرفی باشد که اهرم فشار خود را واگذار می‌کند».

به گزارش رویترز، تنگه هرمز به برگ اصلی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ تبدیل شده و همزمان که ایران خواستار لغو محاصره دریایی است، واشنگتن خواهان عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه برای کاهش قیمت نفت است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مذاکرات آتش بس ، ایران و آمریکا ، نیویورک
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