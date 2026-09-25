یک مقام صهیونیستی با اشاره به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل اعتراف کرد که او و همراهش رژیم اسرائیل در جهان منفور و مطرود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آویگدور لیبرمن، رئیس حزب مخالف «اسرائیل خانه ما»، روز جمعه گفت جایگاه رژیم تروریستی اسرائیل در جهان به «پایین‌ترین سطح خود در تاریخ» رسیده و درباره پیامد‌های اقتصادی احتمالی تحریم‌های اروپا و تاثیر آن بر تجارت میان این رژیم و اتحادیه اروپا هشدار داد.

لیبرمن این اظهارات را در پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» و در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد.

لیبرمن با اشاره به اینکه رژیم تروریستی اسرائیل سال‌ها از حمایت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار بوده، گفت این وضعیت ممکن است با روی کار آمدن رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، تغییر کند.

لیبرمن همچنین به روابط رژیم تروریستی اسرائیل و انگلیس اشاره کرد و گفت که این رژیم تروریستی از یک سال پیش سفیری در لندن ندارد و این وضعیت را به «درگیری‌ها در دفتر نخست‌وزیر نتانیاهو» نسبت داد.

اتحادیه اروپا پیش‌تر تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان صهیونیستی و سازمان‌های مرتبط با آنها به دلیل اقدامات خشونت‌آمیز و نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری اعمال کرده است. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر افراد قرارگرفته در فهرست تحریم‌ها می‌شود.

لیبرمن در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «نتانیاهو و همراه با او اسرائیل، به عنصری منفور و باری بر دوش جهان غرب تبدیل شده‌اند.»

لیبرمن در ادامه خواستار تغییر سران رژیم تروریستی اسرائیل شد و گفت باید «رهبری‌ای که اسرائیل را به سوی فاجعه سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌برد، تغییر کند».

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، جنایتکار جنگی
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