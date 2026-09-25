وزرای امور خارجه ایران و هند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود با وزرای امور خارجه کشورهای حاضر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، صبح جمعه سوم مهر ۱۴۰۵ با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند دیدار و گفت وگو کرد.

وزرای امور خارجه ایران و هند در این دیدار درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ایران با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، عهدشکنی آمریکا و رویکرد تجاوزکارانه این کشور علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تعرض علیه کشتیرانی تجاری ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه و تنگه هرمز دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تاکید کرد.

عراقچی همتای هندی خود را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و تفاهم ایران و عمان در مورد برقراری مسیر ایمن برای کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین تداوم تلاش‌های میانجیگران در ابلاغ شروط و مولفه‌های ضروری برای بازگشت به روند دیپلماسی قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و هند ضمن بررسی تحولات در محیط همسایگی دو کشور، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌ ها برای بهبود امنیت و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه تأکید کردند.

در این دیدار همچنین درباره پیگیری اجرای تفاهم‌های ۲ کشور در زمینه‌های گوناگون اقتصادی و تجاری و نیز تقویت رایزنی‌ها در سطوح عالی تبادل نظر شد.

منبع: ایرنا