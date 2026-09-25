رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که تهران تنگه هرمز را تا برآورده شدن تمام شروط خود در مذاکرات، باز نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که طی روزهای اخیر گزارشهایی درباره ادامه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا مطرح شده، خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از منابع خود که ادعا میکند مقامی ایرانی است، گزارش داد که حتی اگر آمریکا با پیشنهاد اخیر ایران موافقت کند، تهران در برنامه هستهای خود تغییری ایجاد نخواهد کرد.
در عین حال این مقام که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، تاکید کرد تنگه هرمز تا زمانی که «تمام شروط ایران» از سوی آمریکا برآورده نشود، همچنان بسته خواهد ماند.
روز گذشته گزارشی منتشر شد که بیان میکرد طرفها به طرحی هستند که بر اساس آن، تهران تنگه هرمز را بازگشایی کرده و واشنگتن محاصره اقتصادی ایران را لغو خواهد کرد.
در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که تهران در پیشنهاد خود، بازگشایی تنگه هرمز را در نظر گرفته است.
بر اساس گفتههای آقای عراقچی، طبق پیشنهاد ایران ظرف هفت روز جنگ در تمام جبههها، از جمله لبنان پایان مییابد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو میکند، داراییهای مسدودشده ایران را آزاد میکند و از تحریمهای نفتی ایران چشمپوشی خواهد کرد.
الجزیره امشب اعلام کرد که مذاکرات غیرمستقیم بین طرف ایرانی و آمریکایی وارد مراحل فنی شده است. با این حال، نه آمریکا و نه ایران بهطور رسمی پیشرفت در مذاکرات را تأیید نکردهاند.
منبع: رویترز