باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نظامی یمنی به شبکه «المسیره» گفت که مزدوران وابسته به عربستان سعودی که تلاش کرده بودند کوه «نعمان» و مناطق اطراف آن در بخش الوازعیه، در غرب استان تعز، را هدف قرار دهند، از این منطقه عقب رانده شدند.
این منبع گفت در جریان درگیریها، دهها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. او افزود نیروهای یمنی همچنین سه پهپاد را سرنگون و شماری از خودروها و تجهیزات نظامی نیروهای وابسته به عربستان را در نزدیکی کوه نعمان و مناطق اطراف آن در الوازعیه منهدم یا از کار انداختند.
در همین ارتباط، نیروهای مسلح یمن روز پنجشنبه اعلام کردند در یک «عملیات پیشدستانه گسترده»، تجمع نیروهای وابسته به عربستان را با دهها فروند موشک بالستیک و پهپاد در منطقه الطوال در جیزان هدف قرار دادهاند.
نیروهای مسلح یمن در بیانیهای به نقل از سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی این نیروها، اعلام کردند این اقدام نظامی، اتاقهای عملیات، مراکز فرماندهی و کنترل، انبارهای تسلیحات و چندین موضع مهم دیگر را هدف قرار داده است.
سریع همچنین در بیانیهای جداگانه از هدف قرار دادن یک «هدف حساس» در ریاض، پایتخت عربستان، و یک هدف متعلق به شرکت «آرامکو» در ینبع با استفاده از شماری موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد.
سریع گفت این دو عملیات در واکنش به ادامه حملات عربستان علیه مردم یمن انجام شده است و او تاکید کرد که از آغاز تشدید درگیریها، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان به حدود هزار و ۱۸ مورد رسیده که به شهید و زخمی شدن شماری از افراد، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است.
نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کردند در واکنش به ادامه حملات و محاصره یمن، به هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی در خاک عربستان و مواضع نیروهای وابسته به این کشور در داخل یمن ادامه میدهند. همزمان، عربستان نیز حملات هوایی خود به چندین استان یمن از جمله مارب، الجوف، تعز و الحدیده را ادامه میدهد.
منبع: المیادین