باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر گوهرگانی روز جمعه در بازدید از برخی طرح‌های کشارزی شهرستان انگوت گفت: مبلغ اختصاص یافته باید با همکاری دستگاه‌های متولی برای ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌ها و سامانه‌های نوین آبیاری، زیرساخت‌های انتقال آب و طرح‌های نیمه‌تمام هزینه شود.

وی با تاکید بر مدیریت آب در مزرعه و استفاده بهینه از حقابه‌های موجود افزود: هدف اصلی افزایش بهره‌وری آب و تبدیل ظرفیت‌های موجود به تولید و اشتغال پایدار در منطقه است.

ووی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام آب و خاک در منطقه، اظهار کرد: در اجرای طرح‌های آب و خاک، هر دستگاه باید بر اساس وظایف و تعهدات قانونی خود عمل کند و مسائل اعتباری و اجرایی طرح‌های مهم منطقه با جدیت پیگیری و تعیین تکلیف شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: فاز‌های اجرای شبکه‌های آبیاری و سامانه‌های مربوط به پایاب سد تازه‌کند انگوت باید با سرعت دنبال شود و مسائل اعتباری نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه مورد پیگیری قرار گیرد.

گوهرگانی همچنین بر پیگیری وضعیت پایاب سد عمارت و سوابق کارگروه ماده ۱۱ تأکید کرد و گفت: تشکل‌های بخش کشاورزی باید در چارچوب بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی فعال‌تر شوند.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با اشاره به مشکلات اساسی بخش کشاورزی منطقه، خواستار تعیین تکلیف پایاب سد‌های شهرستان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی موجود برای توسعه کشاورزی شد.

محمد خوش‌سیما با اشاره به ۶۰۰ هکتار اراضی پایاب سد تازه‌کند افزود: تعیین تکلیف ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات اجرای این طرح، از مطالبات جدی مردم منطقه است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید و اشتغال در شهرستان باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم با بیان ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری شهرستان‌های گرمی و انگوت گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار تن گندم در این منطقه تولید می‌شود و بخش عمده معیشت مردم به کشاورزی و تولیدات دامی وابسته است.

علی‌حسین احدی عالی افزود: سد تازه‌کند انگوت با ظرفیت ذخیره حدود هشت میلیون مترمکعب آب، می‌تواند حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار دهد و برای تحقق این امر تکمیل شبکه‌های آبیاری اصلی و فرعی و رفع مسائل اعتباری ضروری است.

فرماندار شهرستان انگوت نیز با تاکید بر تامین اعتبارات و زمان‌بندی مشخص اجرای طرح‌ها، گفت: کشاورزی و دامداری محور اصلی معیشت و اقتصاد منطقه است و با وجود محدودیت‌های زیرساختی، مردم همچنان برای تولید تلاش می‌کنند.

افشین اسدزاده با اشاره به ظرفیت ۲ سد منطقه و ضرورت مدیریت مصرف آب، بر توسعه شبکه‌های انتقال و تأمین آب، سامانه‌های نوین آبیاری، جاده‌های دسترسی به مزارع و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و خواستار فعال شدن ظرفیت‌های شهرستان در مسیر تولید، اشتغال و امنیت غذایی شد.

در ادامه، جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه از سد تازه‌کند شهرستان انگوت و وضعیت منابع و زیرساخت‌های مرتبط با آن بازدید کردند و آخرین وضعیت طرح پایاب و شبکه‌های آبیاری این سد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، شهرستان انگوت که در ۱۱۰ کیلومتری شمال اردبیل واقع شده از شمال تا شمال شرقی با شهرستان بیله‌سوار، از شمال غربی با شهرستان اصلاندوز، از غرب با شهرستان‌های کلیبر و هوراند استان آذربایجان شرقی، از شرق با شهرستان گرمی و از جنوب با شهرستان مشگین‌شهر همسایه است و ۲۰ هزار و ۴۲۸ نفر جمعیت دارد.

شهرستان انگوت علاوه بر استعداد دامپروری با ۸۰ هزار هکتار اراضی دیم از مناطق مهم و مستعد کشت دیم در کشور است و علاوه بر باغات انار، همه ساله بیشتر اراضی آن به صورت دیم به کشت گندم، جو، عدس و سایر بذور اختصاص می‌یابد.