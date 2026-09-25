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باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تأیید کرد که در ماه نوامبر در چین و سپس در ماه دسامبر در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آمریکا، بار دیگر با شی جین پینگ، همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «رئیسجمهور شی و پنگ لییوان، همسر او همین حالا واشنگتن را ترک کرده و راهی چین شدهاند».
او افزود: «در این دیدار دستاوردهای زیادی حاصل شده و دستاوردهای بیشتری نیز در راه است. مشتاقانه منتظر دیدار بعدیمان هستم».
رئیسجمهور آمریکا پیشتر گفته بود که جلسه روز گذشته با شی که در کاخ سفید برگزار شد «سازنده» بوده است. او همچنین به خبرنگاران گفت که درباره ایران با رئیسجمهور چین گفتوگو کرده و مدعی شد که در مورد تنگه هرمز «به نتایج خوبی خواهد رسید».
منبع: بریکینگ نیوز