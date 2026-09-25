رئیس‌جمهور روسیه با استقبال از مذاکرات آمریکا و چین گفت توافق‌های میان دو اقتصاد بزرگ بر اقتصاد جهانی از جمله روسیه تاثیر خواهد گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد مسکو از مذاکرات میان آمریکا و چین استقبال می‌کند و گفت توافق‌های حاصل‌شده میان دو کشور بر سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت.

پوتین روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «ما از مذاکرات میان آمریکا و جمهوری خلق چین استقبال می‌کنیم. چرا؟ چون این دو کشور بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان را در اختیار دارند. نحوه حل‌وفصل مسائل مورد اختلاف، از جمله مشکلات ناشی از تحریم‌های غیرقانونی اعمال‌شده از سوی آمریکا، و ماهیت توافق‌هایی که دو طرف به آنها دست خواهند یافت، همگی بر اقتصاد جهان، از جمله اقتصاد ما، تاثیر خواهد گذاشت.»

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پنجشنبه ۲۴ سپتامبر در کاخ سفید دیدار کردند؛ نشستی که در بحبوحه ادامه اختلافات دو کشور بر سر تجارت، تعرفه‌ها، فناوری و هوش مصنوعی برگزار شد.

دو طرف پیش از این دیدار نیز بر سر تمدید دوماهه آتش‌بس تعرفه‌ای توافق کرده بودند، اما مسائل اصلی از جمله تعرفه‌ها، خرید کالاهای آمریکایی از سوی چین، صادرات عناصر نادر و محدودیت‌های فناوری همچنان در دستور کار مذاکرات قرار دارد.

ترامپ پس از دیدار، مذاکرات با شی را «بسیار خوب» توصیف کرد و دو طرف بر اهمیت ادامه گفت‌وگو و همکاری تاکید کردند. شی نیز خواستار حفظ ارتباطات و جلوگیری از درگیری و رویارویی میان واشنگتن و پکن شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، چین و آمریکا
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