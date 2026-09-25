باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسین الموسوی، معاون دبیرکل جنبش النجباء در امور رسانه‌ای، «تمکین شرم‌آور و تسلیم شدن در برابر اراده آمریکا» را مورد انتقاد قرار داد و گفت این اقدام نشان می‌دهد «تصمیم آمریکا، تصمیم غالب و مسلط» در عراق است.

این اظهارات در واکنش به اعلام فرودگاه بین‌المللی نجف درباره توقف تمامی پرواز‌های ورودی و خروجی به مقصد ایران و از ایران مطرح شد. الموسوی گفت منطق حاکمیت و تلاش برای دستیابی به آن «همچنان چیزی جز یک رویا نیست» و با ابراز تعجب از اینکه دولتی با عنوان «اکثریت شیعه» و پارلمانی متشکل از بیش از ۱۸۸ نماینده شیعه و ۹۵ نماینده مقاومت، نتوانسته در برابر این تصمیم ایستادگی کند، افزود: «چرا نمی‌توانند در برابر این تصمیم بایستند؟»

به گفته او، این تصمیم عراق و مردم این کشور را در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با خسارت مواجه خواهد کرد و پیش‌بینی کرد زیان‌های مادی و معنوی آن گسترده باشد و آثارش سال‌ها باقی بماند.

الموسوی همچنین درباره نوع واکنش عراق به ایران پرسید و با اشاره به آنچه «دست‌های گشوده ایران» در قبال عراق خواند، یادآور شد که ایران مرز‌های خود را به روی تجارت عراق باز گذاشته و در زمانی که دیگران عراق را تنها گذاشته بودند، سلاح و نیرو‌های خود را برای دفاع از این کشور به کار گرفت.

او همچنین به اجازه ایران برای عبور امن نفت عراق از تنگه هرمز و ادامه تامین گاز مورد نیاز عراق برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق اشاره کرد. الموسوی در پایان پرسید: «آیا این همان پاسخ عملی به این حمایت‌ها و تشکر از آنهاست؟»

فرودگاه بین‌المللی نجف امروز جمعه اعلام کرد تمامی پرواز‌های ورودی و خروجی از مبدا و به مقصد ایران، از ساعت ۲ بامداد جمعه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

مدیریت فرودگاه در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراق (واع) منتشر کرد، اعلام کرد این تصمیم «بر اساس دستورالعمل‌های رسمی صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح» اتخاذ شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شماری از دولت‌ها در منطقه و جهان اعلام کردند از تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران تبعیت خواهند کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز هشتم سپتامبر جاری، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را تحریم کرد؛ اقدامی که در چارچوب کارزار واشنگتن برای محاصره کردن صنعت هوانوردی ایران از نظام مالی جهانی انجام شد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است کشورهایی که پروازهای ایران را بپذیرند با تحریم مواجه خواهند شد.

منبع: المیادین