شهردار لار گفت: خوراک‌های بومی، صنایع‌دستی و آیین‌های منطقه می‌توانند به فرصت‌های گردشگری و اقتصادی تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اصغر فرودی در حاشیه هفتمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری لارستان گفت: کباب کنجه لاری، حلوا مسقطی لاری، صنایع‌دستی، آیین‌ها و سنت‌های بومی، تنها بخشی از داشته‌های فرهنگی این منطقه هستند که می‌توانند از مسیر معرفی و برنامه‌ریزی هدفمند، به فرصت‌های اقتصادی و گردشگری تبدیل شوند.

شهردار لار اظهار کرد: حضور شهرداری لار در این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های لارستان بزرگ در حوزه گردشگری، فرهنگ، آیین‌ها و رسوم منطقه انجام شده است و این رویداد فرصتی برای معرفی داشته‌های کمتر شناخته‌شده لارستان به مخاطبان و فعالان این حوزه در سطح استان و کشور فراهم می‌کند.

او افزود: لارستان از نظر پیشینه تاریخی، فرهنگ بومی، آیین‌ها و سنت‌ها، صنایع‌دستی، خوراک‌های محلی و جاذبه‌های گردشگری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که بخشی از آنها تاکنون به اندازه ظرفیت واقعی خود معرفی نشده‌اند.

شهردار لار با اشاره به ظرفیت خوراک‌های بومی منطقه عنوان کرد: غذا‌ها و محصولات محلی مانند کباب کنجه لاری و حلوا مسقطی لاری تنها خوراک یا محصول محلی نیستند، بلکه بخشی از هویت و فرهنگ لارستان به شمار می‌روند و می‌توانند در کنار سایر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، در بسته گردشگری منطقه قرار گیرند.

فرودی ادامه داد: جشنواره ملی حلوا مسقطی لاری نیز ظرفیت آن را دارد که به یک رویداد شاخص گردشگری و فرهنگی در سطح کشور تبدیل شود؛ رویدادی که علاوه بر معرفی این محصول، فرهنگ، تاریخ و هویت لارستان را نیز به گردشگران و مخاطبان معرفی می‌کند.

او تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های بومی به‌درستی شناسایی، معرفی و برای آنها برنامه‌ریزی شود، می‌توان از این داشته‌ها برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های محلی استفاده کرد.

صنایع‌دستی؛ حلقه‌ای از زنجیره اقتصاد گردشگری

شهردار لار همچنین صنایع‌دستی را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم منطقه دانست و گفت: صنایع‌دستی صرفاً یک محصول فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از زنجیره اقتصاد گردشگری باشد. حمایت از هنرمندان، ایجاد زمینه برای عرضه محصولات و معرفی آنها به گردشگران می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند.

فرودی افزود: شهرداری لار در حوزه فرهنگی و اجتماعی، حمایت از رویداد‌های فرهنگی و گردشگری، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از فعالان صنایع‌دستی را دنبال می‌کند و در این مسیر، همکاری با بخش خصوصی و فعالان این حوزه ضروری است.

او با اشاره به مناسبت‌هایی مانند روز لارستان اظهار کرد: چنین مناسبت‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه است و باید از این فرصت‌ها برای شناساندن هرچه بیشتر لارستان در سطح استان و کشور استفاده کرد.

گردشگری؛ از معرفی ظرفیت‌ها تا ایجاد درآمد

شهردار لار با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری بیان کرد: توسعه گردشگری صرفاً با اقدامات یک دستگاه محقق نمی‌شود و نیازمند همراهی فعالان اقتصادی، هنرمندان، مجموعه‌های فرهنگی، بخش خصوصی و مدیریت شهری است.

فرودی خاطرنشان کرد: شهرداری لار آمادگی دارد با افراد و مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در قالب طرح‌های مشارکتی همکاری کند و در حوزه‌هایی همچون زیرساخت‌های شهری، برگزاری رویدادها، معرفی ظرفیت‌ها و حمایت از طرح‌های مشارکتی نقش‌آفرین باشد.

او افزود: هر اندازه گردشگری در شهر و منطقه رونق پیدا کند، زمینه فعالیت مجموعه‌های اقتصادی، صنایع‌دستی، مراکز اقامتی، خدمات گردشگری و کسب‌وکار‌های مرتبط نیز افزایش خواهد یافت و این روند می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد شهری داشته باشد.

فرودی در پایان گفت: هدف این است که ظرفیت‌های لارستان صرفاً در حد معرفی باقی نماند، بلکه با برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از ظرفیت‌هایی مانند خوراک‌های بومی، صنایع‌دستی، آیین‌ها، سنت‌ها و جاذبه‌های تاریخی و گردشگری برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استفاده شود. حضور شهرداری لار در هفتمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری نیز در همین راستا انجام شده است.

برچسب ها: مسقطی ، رونق گردشگری ، لارستان
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