باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران خبر داد.

محرابی‌نیا اظهار کرد: در محور چالوس، تردد در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است و در همین محور، ترافیک در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا میانک و سردآبر تا بقیه‌خان سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب، حدفاصل بایجان تا آب‌اسک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب، در محدوده شهرهای پل سفید و دماوند سنگین گزارش شده است.

وی از سنگینی ترافیک در آزادراه رشت - قزوین در محدوده شیرین‌سو خبر داد و گفت: در آزادراه پردیس نیز در مسیر سنگین حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره یک، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا همچنین درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به تهران گفت: ترافیک در محور قدیم بومهن - تهران در محدوده جاجرود سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران - شمال نیز در مسیر شمال به جنوب، محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال، آزادراه قزوین - رشت، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران - پردیس، ترافیک روان گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: محور چالوس دارای مه‌گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های مهرشهر و حدفاصل شرکت ماموت تا مهراشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

او گفت: در آزادراه ساوه - تهران نیز محدوده شهر پرند با ترافیک سنگین مواجه است و در برخی محورهای استان مازندران نیز بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.