باشگاه خبرنگاران جوان- سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با توجه به اینکه واردات دارو و مواد اولیه در شرایط فعلی با دشواریهایی مواجه است، نمیتوان گفت مشکلی وجود ندارد؛ اما سازمان غذا و دارو و کل مجموعه دارویی کشور، اعم از بخش خصوصی و دولتی، با تمام وجود تلاش میکنند به هر نحو ممکن داروی مورد نیاز مردم را تأمین کنند.
به گفته وی بخش قابل توجهی از موضوع قیمت دارو بیش از آنکه به شرکتهای تولیدکننده ارتباط داشته باشد، به سازمانهای بیمهگر و تأمین اعتبار مورد نیاز آنها مربوط است.
وی ادامه داد: چندین شرکت دانشجویی در زیرمجموعه شرکتهای رشد دانشگاه فعالیت دارند. بسیاری از شرکتهای قدیمی که امروز به تولیدات بزرگی رسیدهاند نیز کار خود را از مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کردهاند.
رئیس کرمی تاکید کرد: این روند همچنان ادامه دارد و گستردهتر شده است و با تکمیل پارک فناوری، این فعالیتها میتواند توسعه بیشتری پیدا کند.
منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران