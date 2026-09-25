باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چند ماه پس از آنکه عربستان و آمریکا توافق دوجانبه‌ای برای همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند، ارزیابی‌های اطلاعاتی محرمانه‌ای که اخیراً در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته، نشان می‌دهند که عربستان احتمال توسعه یک برنامه تسلیحات هسته‌ای را منتفی نکرده است؛ روزنامه واشنگتن‌پست این موضوع را گزارش داد.

واشنگتن و ریاض اواخر تیر امسال، تأیید کردند که به توافقی دست یافته‌اند که می‌تواند در نهایت امکان غنی‌سازی اورانیوم را برای عربستان در چارچوب یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی فراهم کند.

اکنون قانون‌گذاران آمریکایی از هر دو حزب نگرانی عمیقی درباره چنین پروژه‌ای ابراز می‌کنند و می‌گویند عربستان ممکن است از آن برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای استفاده کند.

به گزارش واشنگتن‌پست، گروهی از سناتور‌های دموکرات به رهبری اد مارکی، سناتور ایالت ماساچوست، و جف مرکلی، سناتور ایالت اورگن، امروز در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره فاصله گرفتن از رویه‌های پیشین هشدار دادند. آنها هشدار دادند که این اقدام ممکن است روندی را آغاز کند که «تقریباً به‌طور قطعی به ریاض اجازه خواهد داد به توانایی غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کند و احتمالاً به توسعه تسلیحات هسته‌ای روی آورد».

جف مرکلی در گفت‌و‌گو با واشنگتن‌پست، وضعیت موجود را «کاملا بی‌اساس» توصیف کرد و گفت خواسته‌های عربستان نشان می‌دهد اهداف این کشور از برنامه هسته‌ای فراتر از استفاده‌های غیرنظامی است.

ریاض مستقیماً به پرسش‌های واشنگتن‌پست پاسخ نداده و در عوض، اظهارات پیشین وزیر انرژی این کشور را منتقل کرده است که گفته بود طرح عربستان «صلح‌آمیز» است.

منبع: آناتولی