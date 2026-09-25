در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل با رئیس‌جمهور کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز جمعه در ابتدای دیدار با آنتونیو گوترش، در دفتر یادبود سازمان ملل به رسم سنت این نهاد بین المللی، مطلبی یادداشت و امضا کرد و سپس دو طرف در مقابل پرچم ایران و سازمان ملل و در برابر خبرنگاران و عکاسان ایستادند و با یکدیگر دست دادند. سپس دکتر پزشکیان و آقای گوترش مذاکرات خود را آغاز کردند.

رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار‌های دوجانبه خود به سران و رهبران جهان یک جلد کتاب «به نام کمک» (In the name of help) حاوی مستندات مربوط به جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران اهدا کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، دبیر کل سازمان ملل متحد
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