باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، در ادامه برنامههای سفر خود به نیویورک روز جمعه سوم مهر ۱۴۰۵ با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و درباره تحولات منطقه، مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران، روندهای دیپلماتیک و ضرورت تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه گفتوگو کرد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در این دیدار با قدردانی از مواضع دبیرکل سازمان ملل متحد و ابراز همدردی وی با دولت و ملت ایران، اظهار داشت: در دوره مسئولیت من، آمریکاییها سه بار به دیپلماسی خیانت کردهاند و این موضوع موجب شده است اعتماد ایران به آمریکا بهشدت آسیب ببیند.
پزشکیان با اشاره به موضوع هستهای ایران، ادعاهای مطرحشده درباره تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را توهم و افترا خواند و گفت: هدف ایران دستیابی و بهرهمندی از دانش و فناوری صلحآمیز هستهای است و نه تولید سلاح هستهای.
رئیس جمهور همچنین اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مغایر با منشور ملل متحد و مقررات بینالمللی دانست و آنها را جنایت جنگی توصیف کرد.
پزشکیان تأکید کرد: ایران میز مذاکره را ترک نکرده است، اما پس از تجربههای گذشته، دیگر اعتمادی به آمریکا ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مقابله با تروریسم و حفظ امنیت منطقه، آمریکا و اسرائیل را مصداق تروریسم دولتی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و امنیت در منطقه است و اجازه نخواهد داد فشارهای خارجی این کشور را به تسلیم وادار کند.
پزشکیان همچنین تحریمها و اقدامات اخیر آمریکا را اقدامی علیه مردم ایران دانست و اظهار داشت که چنین اقداماتی نباید به ابزاری برای اعمال فشار بر ملتها تبدیل شود.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر اینکه ایران خواهان درگیری با کشورهای منطقه نیست، گفت: ما با کشورهای منطقه دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیقی هستیم و در طول تاریخ در کنار یکدیگر زندگی کردهایم.
پزشکیان همچنین تأکید کرد که ایران سوریه، غزه یا ونزوئلا نیست و افزود: جمهوری اسلامی ایران بر استقلال، تمامیت ارضی و توانمندیهای داخلی خود تأکید دارد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از این دیدار با قدردانی از نگاه عمیق، واقعگرایانه و بشردوستانه دبیرکل سازمان ملل متحد، از مواضع وی درباره عوامل ناامنی در منطقه قدردانی کرد.
پزشکیان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال بومیسازی امنیت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و حل مسائل منطقه از طریق همکاری میان کشورهای منطقه، بدون دخالت نیروهای فرامنطقهای، است.
رئیس جمهور افزود: اگر آمریکا از منطقه خارج شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. کشورهای منطقه خودشان توانایی و ظرفیت حل اختلافات و مسائل میان یکدیگر را دارند.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با اشاره به تحولات اخیر، اظهار داشت که ایران در هفتههای اخیر درباره شرایط موجود، راهکارهایی را مطرح کرده است و ابراز امیدواری کرد این تلاشها هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
آنتونیو گوترش با تأکید بر رویکرد اصولی و صلح طلبانه ایران گفت: صدای شما و ایران، صدای صلح و میانهروی بوده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از برنامه خود برای سفر به منطقه در هفته آینده خبر داد و گفت که از همه کشورهای منطقه خواهد خواست از روند جاری دیپلماتیک حمایت کرده و در پیشبرد آن نقش سازندهای ایفا کنند.
وی با اشاره به دشواری شرایط در بخشهایی از منطقه، از جمله لبنان و یمن، تأکید کرد که با وجود پیچیدگی شرایط، باید تلاشها برای یافتن راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک ادامه یابد.
گوترش ابراز امیدواری کرد تحرکات جدید دیپلماتیک با موفقیت همراه شود و زمینه برای دستیابی به راهحلهای سیاسی فراهم آید.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، باز بودن این گذرگاه را موضوعی با ابعاد جهانی دانست و اظهار داشت که امنیت آن با موضوعاتی همچون امنیت غذایی و ثبات اقتصادی بینالمللی ارتباط دارد.
گوترش تصریح کرد: ما ابزاری جز صدا و سخن نداریم و تأکید کرد که سازمان ملل متحد با تمام توان از تلاشها برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه حمایت خواهد کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد که بر اساس ارزیابی ها معتقدم، ایران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست.
منبع: ایرنا