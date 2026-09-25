قطر اعلام کرد دوحه در مذاکرات غیرمستقیم اخیر میان تهران و واشنگتن، تمایل دو طرف برای پیشبرد مذاکرات را مشاهده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفت دوحه در طرف‌های آمریکایی و ایرانی تمایل برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به پیشرفت را مشاهده کرده و اعلام کرد کشورش برای بازگرداندن مسیر دیپلماسی به مسیر درست تلاش می‌کند.

آل ثانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آمریکایی افزود قطر روز پنجشنبه مذاکرات غیرمستقیمی میان تهران و واشنگتن برگزار کرده که در جریان آن پیشرفت‌هایی حاصل شده است. وزیر امور خارجه قطر گفت: «در دو طرف آمریکایی و ایرانی تمایل برای پیشرفت در مذاکرات را لمس کردیم» و افزود که دوحه «تمام تلاش خود را برای بازگرداندن مسیر دیپلماتیک به مسیر درست انجام داده است.»

آل ثانی درباره بحران تنگه هرمز نیز اعلام کرد که پیامد‌های این بحران تنها به ایران محدود نمی‌شود و سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او گفت بسته شدن تنگه یا اعمال محدودیت بر رفت‌وآمد کشتی‌ها در آن، فشار‌هایی بر ایران وارد می‌کند و در عین حال بر کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: اسپوتنیک