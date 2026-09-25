دبیرکل اتحادیه عرب با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، در حاشیه هشتاد و‌یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، اتحادیه عرب
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار وزرای امور خارجه ایران و هند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عربستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
حضور عراقچی در نشست وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان اکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف، درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت
پاسخ نماینده ایران به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
فشار برای وادار کردن ایران به تسلیم بی‌نتیجه است/ بخواهند بجنگند با قدرت پاسخ می‌دهیم
ایران، اتهام‌زنی دولت کلمبیا علیه نیرو‌های مسلح را شدیداً محکوم کرد
رئیس‌جمهور در سازمان ملل منطق مقاومت را تبیین کرد/ اهانت به حجاب وحدت‌شکن است
پزشکیان: تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت احمد ناطق نوری
سرلشکر حاتمی: سربازان، سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت و شرافت هستند
حضور عراقچی در نشست وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان اکو
دیدار وزرای امور خارجه ایران و هند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین اخبار
اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند
دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با وزیر امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با پزشکیان
دیدار وزرای امور خارجه ایران و هند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عربستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
حضور عراقچی در نشست وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان اکو
فشار برای وادار کردن ایران به تسلیم بی‌نتیجه است/ بخواهند بجنگند با قدرت پاسخ می‌دهیم
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت احمد ناطق نوری
ایران، اتهام‌زنی دولت کلمبیا علیه نیرو‌های مسلح را شدیداً محکوم کرد
قالیباف، درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت
سرلشکر حاتمی: سربازان، سرمایه عظیم انسانی و ارکان دفاع از حقانیت و شرافت هستند
پزشکیان: تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم
پاسخ نماینده ایران به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
رئیس‌جمهور در سازمان ملل منطق مقاومت را تبیین کرد/ اهانت به حجاب وحدت‌شکن است
قالیباف: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا در پایتخت برگزار شد + فیلم
غریب‌آبادی: جهان فریب روایت‌سازی نتانیاهو را نمی‌خورد/ خروج ۷۷ هیات از سالن، گویا بود
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
سربازی افتخار است/ شهرت نباید راه فرار از قانون باشد