باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز جمعه اعلام کرد که جنگندههای سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام دادهاند.
این حملات توسط هواپیماهای F۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاههای خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. به گفته سریع، استانهای تعز، عمران، مارب و صعده هدف قرار گرفتند و تعداد کل «حملات سعودی» از آغاز تشدید تنش به ۱۰۳۲ حمله با جنگنده و موشک رسید.
دیروز، همزمان با تشدید حملات هوایی که مناطق مختلف شمال و جنوب غربی یمن را هدف قرار داد، در نتیجه گلولهباران خانهای در جبل العیض در شهرستان مرزی رازح، غرب استان صعده، یک زن یمنی کشته و یک کودک زخمی شد.
در چارچوب تحولات اخیر یمن، یک منبع نظامی یمنی امروز به المسیره گفت که نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی که تلاش داشتند کوه نعمان و اطراف آن را در شهرستان الوازعیه، غرب استان تعز، هدف قرار دهند، دفع شدند.
نیروهای مسلح در پاسخ به تجاوز و محاصره مداوم یمن، همچنان تاسیسات حیاتی در خاک عربستان سعودی و همچنین مراکز تجمع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در خاک یمن را هدف قرار میدهند، در حالی که عربستان نیز به حملات هوایی خود علیه تعدادی از استانهای یمن ادامه میدهد.
منبع: المیادین