زلنسکی می‌گوید اگر اوکراین تا دو ماه آینده نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار دریافت نکند، نمی‌تواند تسلیحات مورد نیاز خود را به‌موقع سفارش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه در گفت‌وگویی با خبرنگاران اعلام کرد که اوکراین باید طی دو ماه آینده ۲۷ میلیارد دلار برای جبران کسری بودجه دفاعی خود تأمین کند؛ در غیر این صورت ممکن است در اوایل سال آینده قادر به خرید سلاح نباشد.

زلنسکی گفت: «بخش عمده این پول برای پهپاد، موشک و تجهیزات مورد نیاز نیرو‌های ما است. حدود یک‌سوم این مبلغ، شاید حتی کمی بیشتر، برای پهپاد‌های ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس است. اگر در ماه‌های اکتبر و نوامبر آنها را سفارش ندهیم و هزینه‌شان را پرداخت نکنیم، در ژانویه و فوریه با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد».

رئیس‌جمهور اوکراین افزود که تأمین این کسری بودجه یکی از محور‌های اصلی مذاکرات او با شرکای اروپایی بوده است. او گفت: «از کمیسیون اروپا می‌خواهم بخش دوم وام ۹۰ میلیارد یورویی را زودتر پرداخت کند. چون بار دیگر تأکید می‌کنم که باید پهپاد‌ها و موشک‌های مورد نیاز برای ماه‌های ژانویه و فوریه را در اختیار داشته باشیم».

اوکراین نخستین بار در اواسط تابستان کسری بودجه خود را اعلام کرد. این کسری بودجه با وجود آنکه اروپا متعهد شده به اوکراین وام بدهد، همچنان پابرجاست.

در همین حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد کشور‌های عضو این بلوک درباره شرایط آزادسازی ۶.۶ میلیارد یورو از منابع «تسهیلات صلح اروپا» برای اوکراین به توافق رسیده‌اند.

تسهیلات صلح اروپا یک صندوق مالی خارج از بودجه عادی اتحادیه اروپا است که کشور‌های عضو اتحادیه از طریق آن هزینه برخی اقدامات امنیتی و نظامی را تأمین می‌کنند.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اتحادیه اروپا ، کسری بودجه
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