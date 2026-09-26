باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسکو بر پایبندی خود به توقف آزمایشهای هستهای از سال ۱۹۹۰ تاکید و اعلام کرد دستور رئیسجمهور آمریکا برای آمادهسازی آزمایشهای جدید، تهدیدی برای توقف داوطلبانه آزمایشهای هستهای است؛ توقفی که از لغزش جهان به سمت یک رقابت تسلیحاتی هستهای جدید جلوگیری میکند.
امروز، ۲۴ سپتامبر، سیامین سالگرد گشوده شدن معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای برای امضا است؛ تاریخی که فرصت مناسبی برای ارزیابی وضعیت این معاهده به شمار میرود.
با وجود تصویب این معاهده از سوی ۱۷۹ کشور از مجموع ۱۸۸ کشوری که آن را امضا کردهاند، چشمانداز اجرایی شدن آن همچنان نامشخص است.
دلیل این وضعیت، موضع برخی کشورها، در راس آنها آمریکا، است؛ کشوری که از مبتکران این معاهده بود، اما طی دهههای گذشته اقدامات موثری برای تصویب نهایی آن انجام نداده است.
اظهارات مقامهای آمریکایی مبنی بر اینکه کنگره این طرح را تصویب نخواهد کرد، در برابر انتقادها چندان قابل اتکا نیست؛ بهویژه آنکه در کنگره آمریکا سرعت بالایی در تصویب قوانینی که منافع حیاتی ساختار سیاسی این کشور را تامین میکنند، وجود دارد.
منبع: آر تی