رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که عربستان با مداخله در امور این کشور به‌دنبال حفظ یمن در وضعیت وابستگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت رژیم سعودی «بار دیگر با اراده یمنی‌ها برای همان هدف قبلی مبارزه می‌کند» و آن، «بازگرداندن یمن به وضعیت تحت قیمومت و وابستگی» است. او افزود: «اما هرگز نخواهد توانست به این هدف دست پیدا کند.»

المشاط این سخنان را به مناسبت شصت‌وچهارمین سالگرد انقلاب ۲۶ سپتامبر یمن مطرح کرد؛ سالگردی که امسال در شرایطی فرا رسیده که به گفته او، مردم یمن با «تجاوز و محاصره عربستان سعودی» و با حمایت و نظارت مستمر آمریکا طی ۱۲ سال گذشته مواجه هستند.

المشاط گفت عربستان سعودی مانع تحقق اهداف انقلاب شده است؛ هرچند این کشور از ایجاد یک ارتش ملی قدرتمند سخن گفته بود، اما «یمن برای دهه‌ها از ضعف نهاد‌های دولتی و چندپارگی مراکز قدرت رنج برده است.»

او افزود انقلاب یمن با هدف «ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم» شکل گرفت، اما فقر، محرومیت و نابرابری همچنان بر زندگی یمنی‌ها سنگینی کرده است.»

به گفته المشاط، انقلاب یمن همچنین خواهان «یمنی آزاد و مستقل» بود، اما در دوره‌های مختلف، تصمیم‌گیری ملی همچنان تحت تاثیر مداخلات خارجی و درگیری‌های داخلی قرار داشت.

به گفته المشاط، نظام سعودی طی ۶۴ سال گذشته «به‌طور مستقیم در امور داخلی و خارجی مختلف یمن دخالت کرده است.»

المشاط درباره منابع نفت و گاز یمن نیز گفت عربستان طی چند دهه اجازه استخراج این منابع را نداده و مانع تلاش‌های جدی برای ایجاد یک دولت عادل و قدرتمند یمنی شده است؛ دولتی که نماینده اراده مردم باشد.

او همچنین تاکید کرد که عربستان «تمام تلاش‌ها برای ایجاد یک ارتش ملی قادر به حفاظت از یمن، حفظ حاکمیت و استقلال و صیانت از تصمیم‌گیری ملی» را با مانع مواجه کرده است.

المشاط گفت عربستان همواره به یمن به‌عنوان «حوزه نفوذی که باید ضعیف، محدود و محروم از تمامی عناصر قدرت لازم برای ایفای نقش طبیعی خود و پیشرفت باشد» نگاه کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به یمن ، انقلاب یمن
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