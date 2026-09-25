معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از شناسایی و کشف میلیونها قلم لوازم آرایشی و بهداشتی مظنون به قاچاق در مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشعلی بیاتی قله‌زو اظهار کرد:ارزش اولیه کالا‌های مکشوفه، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد و پایش مشترک انجام‌شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی استان و پس از کشف یاد شده محل نگهداری کالا‌های مذکور در یکی از روستا‌های بخش مرکزی مشهد نیز شناسایی شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نظارت بر کالا‌های سلامت‌محور تصریح کرد: عرضه کالا‌های آرایشی و بهداشتی فاقد اسناد و مدارک قانونی، علاوه بر تبعات اقتصادی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، می‌تواند از منظر سلامت جامعه نیز حائز اهمیت باشد از این‌رو شناسایی شبکه‌های تأمین، نگهداری و عرضه این کالا‌ها به صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های نظارتی استان قرار دارد.

وی اضافه کرد: پس از انجام اقدامات قانونی و جمع‌آوری کالا‌های مکشوفه، اقلام مذکور برای نگهداری و طی مراحل قانونی به انبار اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت خراسان رضوی گفت: پرونده این تخلف در حال تنظیم و تکمیل مستندات بوده و پس از نهایی شدن، برای رسیدگی قانونی و صدور رأی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال خواهد شد.

برچسب ها: لوازم آرایشی ، قاچاق ، بازرسی
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