باشگاه خبرنگاران جوان - بخشعلی بیاتی قلهزو اظهار کرد:ارزش اولیه کالاهای مکشوفه، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد و پایش مشترک انجامشده توسط دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی استان و پس از کشف یاد شده محل نگهداری کالاهای مذکور در یکی از روستاهای بخش مرکزی مشهد نیز شناسایی شد.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نظارت بر کالاهای سلامتمحور تصریح کرد: عرضه کالاهای آرایشی و بهداشتی فاقد اسناد و مدارک قانونی، علاوه بر تبعات اقتصادی و تضییع حقوق مصرفکنندگان، میتواند از منظر سلامت جامعه نیز حائز اهمیت باشد از اینرو شناسایی شبکههای تأمین، نگهداری و عرضه این کالاها به صورت مستمر در دستور کار دستگاههای نظارتی استان قرار دارد.
وی اضافه کرد: پس از انجام اقدامات قانونی و جمعآوری کالاهای مکشوفه، اقلام مذکور برای نگهداری و طی مراحل قانونی به انبار ادارهکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان رضوی گفت: پرونده این تخلف در حال تنظیم و تکمیل مستندات بوده و پس از نهایی شدن، برای رسیدگی قانونی و صدور رأی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارسال خواهد شد.