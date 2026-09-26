باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پولیتیکو با استناد به منابع آگاه کاخ سفید گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گزینههایی برای مهار قیمت بالای سوخت در آمریکا است که شامل ممنوعیت بر صادرات گازوئیل نباشد.
گفته شده از جمله گزینههایی که در حال بررسی هستند، افزایش توزیع «گازوئیل رنگی» است؛ نوعی گازوئیل که از پرداخت مالیاتهای ایالتی و فدرال معاف است.
گزینه دیگر نیز این است که از ایالتها خواسته شود پیش از انتخابات میاندورهای در آبان، مالیاتهای غیرمستقیم بر گازوئیل را لغو کنند.
یکی از منابع گفت دونالد ترامپ ممکن است از همین امروز یا اوایل هفته آینده نوعی سیاست یا اقدام جدید را اعلام کند. با این حال، در حال حاضر هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
پولیتیکو روز چهارشنبه به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا در حال آمادهسازی طرحی برای ممنوعیت ۹۰روزه صادرات گازوئیل است. این نشریه اعلام کرد که درون دولت اختلاف نظرهای زیادی در خصوص این طرح وجود دارد، اما به دلیل نزدیک شدن انتخابات میاندورهای، این طرح در دست بررسی قرار گرفته است.
مخالفان هشدار دادهاند که ممنوعیت صادرات گازوئیل ممکن است در کوتاهمدت عرضه آن در بازار داخلی آمریکا را افزایش داده و قیمتها را پایین بیاورد، اما در ادامه پالایشگاهها به دلیل از دست دادن بازار صادراتی، تولید خود را کاهش خواهند داد و در نتیجه قیمت گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی افزایش خواهد یافت.
در آن زمان گفته شد که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا صراحتاً با این طرح مخالفت کرده است.
منبع: بریکینگ نیوز