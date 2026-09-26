دولت ترامپ در آستانه انتخابات کنگره، گزینه‌هایی مانند لغو مالیات ایالتی را برای کاهش قیمت سوخت بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پولیتیکو با استناد به منابع آگاه کاخ سفید گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای مهار قیمت بالای سوخت در آمریکا است که شامل ممنوعیت بر صادرات گازوئیل نباشد.

گفته شده از جمله گزینه‌هایی که در حال بررسی هستند، افزایش توزیع «گازوئیل رنگی» است؛ نوعی گازوئیل که از پرداخت مالیات‌های ایالتی و فدرال معاف است. 

گزینه دیگر نیز این است که از ایالت‌ها خواسته شود پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در آبان، مالیات‌های غیرمستقیم بر گازوئیل را لغو کنند.

یکی از منابع گفت دونالد ترامپ ممکن است از همین امروز یا اوایل هفته آینده نوعی سیاست یا اقدام جدید را اعلام کند. با این حال، در حال حاضر هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

 پولیتیکو روز چهارشنبه به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا در حال آماده‌سازی طرحی برای ممنوعیت ۹۰روزه صادرات گازوئیل است. این نشریه اعلام کرد که درون دولت اختلاف نظر‌های زیادی در خصوص این طرح وجود دارد، اما به دلیل نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، این طرح در دست بررسی قرار گرفته است.

مخالفان هشدار داده‌اند که ممنوعیت صادرات گازوئیل ممکن است در کوتاه‌مدت عرضه آن در بازار داخلی آمریکا را افزایش داده و قیمت‌ها را پایین بیاورد، اما در ادامه پالایشگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار صادراتی، تولید خود را کاهش خواهند داد و در نتیجه قیمت گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی افزایش خواهد یافت.

در آن زمان گفته شد که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا صراحتاً با این طرح مخالفت کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انتخابات کنگره ، قیمت سوخت ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو ممکن است سخت‌ترین زمستان اروپا از سال ۲۰۲۲ باشد
ممنوعیت صادرات گازوئیل؛ اقدامی بی‌اثر برای بحران سوخت آمریکا
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
گاردین: جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، ادعا‌های بزرگ ترامپ را زیر سؤال می‌برد
آخرین اخبار
آلمان پیشنهاد تشکیل نیروی واکنش سریع اروپایی برای مقابله با بحران‌های مهاجرتی را مطرح کرد
دیدار غیرمنتظره وزرای خارجه آلمان و روسیه در سازمان ملل
۲۶۲ خبرنگار فلسطینی از آغاز جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند
گاردین: جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، ادعا‌های بزرگ ترامپ را زیر سؤال می‌برد
وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر حمایت کرد
ترامپ: آمریکا و کوبا به توافق خواهند رسید
کوبا: در برابر هرگونه تجاوز آمریکا از خود دفاع خواهیم کرد
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
موضع‌گیری چین علیه آمریکا درباره ایران و کوبا در سازمان ملل
قطر: نتانیاهو و کابینه‌اش مانع اصلی پیشرفت طرح صلح غزه هستند
رایزنی عراق با آمریکا برای ازسرگیری پرواز‌های ایران
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
یورش ارتش رژیم صهیونیستی به دانشگاهی در کرانه باختری
فوران آتشفشان پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا ایتالیا را متوقف کرد
انفجار در شمال‌غرب پاکستان ۱۱ کشته برجا گذاشت
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
انفجار مرگبار در منطقه گردشگری آتن یک کشته و پنج مفقود بر جای گذاشت
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
هشدار روسیه درباره پیامدهای افزایش تولید پهپاد در اتحادیه اروپا
ادعای وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه ایران را رد کرد
عراق برای ازسرگیری پروازهای ایران رایزنی با آمریکا را آغاز کرد
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
رزمایش آمریکا و ژاپن با موشک‌های دوربرد ساخت ژاپن برگزار می‌شود
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
فرانسه پیش‌نویس قطعنامه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت می‌برد
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰