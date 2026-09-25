مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان، علت حادثه بعدازظهر امروز (جمعه) شهرک ولیعصر را اختلاف شخصی اعلام‌کرد که با حضور به موقع ماموران انتظامی خاتمه یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - این‌مرکز از علت وقوع این حادثه اعلام کرد: بعدازظهر امروز، در پی بروز اختلافات شخصی، تعدادی از افراد با یکدیگر در شهرک ولیعصر اصفهان درگیر که با حضور به‌موقع مأموران انتظامی و شلیک تیر هوایی، افراد حاضر در محل متفرق شدند.

بر اساس این اطلاعیه، موضوع در حال بررسی است و جزئیات و ابعاد حادثه پس از تکمیل بررسی‌های پلیس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان درخواست کرد از توجه به اخبار و مطالب منتشرشده در فضای مجازی که فاقد منبع رسمی و موثق هستند، خودداری کرده و اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را از مراجع رسمی دریافت کنند.

برچسب ها: حادثه ، اختلاف شخصی ، پلیس
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