باشگاه خبرنگاران جوان - این‌مرکز از علت وقوع این حادثه اعلام کرد: بعدازظهر امروز، در پی بروز اختلافات شخصی، تعدادی از افراد با یکدیگر در شهرک ولیعصر اصفهان درگیر که با حضور به‌موقع مأموران انتظامی و شلیک تیر هوایی، افراد حاضر در محل متفرق شدند.

بر اساس این اطلاعیه، موضوع در حال بررسی است و جزئیات و ابعاد حادثه پس از تکمیل بررسی‌های پلیس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان درخواست کرد از توجه به اخبار و مطالب منتشرشده در فضای مجازی که فاقد منبع رسمی و موثق هستند، خودداری کرده و اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را از مراجع رسمی دریافت کنند.