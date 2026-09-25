سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی جمعه شب در واکنش به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو مبتی بر مشارکت گستره کشور‌های اروپایی و اعضای ناتو در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده گسترده آمریکا از امکانات مستقر در اروپا برای تدارک و انجام تجاوز نظامی آمریکا - اسرائیل علیه ایران، اعتراف صریح به این واقعیت است که اروپا آگاهانه و فعالانه در جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت داشته است؛ آن هم در حالی که در طول جنگ، بار‌ها این موضوع را انکار می‌کردند.

وی افزود: اتحادیه اروپا، کشور‌های عضو آن و اعضای ناتو باید در قبال نقش و مشارکت خود در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پاسخگو باشند؛ از جمله در قبال هرگونه حمایت سیاسی، نظامی، لجستیکی یا دیگر حمایت‌هایی که در کشتار و ویرانی ناشی از این جنگ نقش داشته است، و نیز در قبال پیامد‌هایی که همچنان ادامه دارد. شهروندان اروپایی حق دارند از دولت‌های خود درباره تصمیم‌هایی که برای حمایت از این تجاوز یا مشارکت در آن اتخاذ کردند، پاسخ بخواهند.

بقائی ادامه داد: افزایش قیمت سوخت و دیگر پیامد‌های ناشی از این جنگ غیرقانونی نیز باید با توجه به نقشی که دولت‌های اروپایی در فراهم‌کردن زمینه و حمایت از آن ایفا کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: نقش مارک روته در مقام دبیرکل ناتو، از جمله اقدامات و تصمیم‌هایی که تحت اختیار و مسئولیت او در رابطه با این جنگ غیرقانونی اتخاذ شده است، نیز باید مورد تحقیق قرار گیرد.

برچسب ها: ناتو ، آمریکا
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