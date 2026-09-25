وزیر امور خارجه گفت: تهران با وجود تعهد راسخ به دیپلماسی و مذاکره، قربانی اقدامات غیرقانونی، تجاوزکارانه و تروریستی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، روز جمعه سوم مهر ۱۴۰۵ در بیست و هفتمین نشست غیررسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به ریاست پاکستان شرکت کرد. وی ضمن قدردانی از پاکستان و دبیرخانه اکو، بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشور‌های عضو تأکید کرد.

عراقچی با اشاره به افزایش نااطمینانی و چندپارگی در نظام بین‌الملل گفت: قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بیش از پیش تحت تأثیر اقدامات تجاوزکارانه قرار گرفته‌اند. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تعهد راسخ به دیپلماسی و مذاکره، قربانی اقدامات غیرقانونی، تجاوزکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به خسارات مادی و معنوی تجاوز‌های نظامی دو سال گذشته، از شهادت رهبر معظم انقلاب، شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، بیش از چهار هزار نفر از مردم ایران و ۱۶۸ دانش‌آموز در میناب یاد کرد و گفت: زیرساخت‌های متعددی از جمله بیمارستان‌ها، فرودگاه‌های غیرنظامی و بنا‌های تاریخی در جریان این تجاوز‌ها هدف قرار گرفته و آسیب دیده‌اند. وی تصریح کرد: با مقاومت مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح، هیچ‌یک از اهداف شوم متجاوزان محقق نشد و ایران سربلند و پرافتخارتر از همیشه از این آزمون تاریخی بیرون آمد.

عراقچی با تأکید بر عزم ایران برای ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای گفت: اکو می‌تواند نقش فعال‌تری در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و تجاری، اتصال منطقه‌ای و پیشرفت پایدار میان کشور‌های عضو ایفا کند. وی برگزاری مجدد نشست‌های متوقف‌شده وزیران تجارت، امور داخلی و محیط زیست، تصویب نقشه راه پنج‌ساله همکاری در حوزه معدن، راهبرد ده‌ساله حمل‌ونقل پایدار و تاب‌آور و آغاز اصلاح موافقت‌نامه تجارت اکو (ECOTA) را نشانه عزم جمعی اعضا دانست.

وزیر امور خارجه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اتصال منطقه‌ای را ضروری خواند و اظهار داشت: گسترش کریدور‌های اکو و پیوند روزافزون آنها با مراکز مهم بار و لجستیک، از جمله مراکز متصل به چین، نقش منطقه را در شبکه‌های تجارت و ترانزیت بین‌المللی تقویت می‌کند. وی رشد گردشگری منطقه‌ای و تجارت درون‌منطقه‌ای را نشانه تقویت تدریجی پایه‌های ادغام اقتصادی در اکو دانست و انرژی، منابع انسانی، کشاورزی، صنایع و محیط زیست را از اولویت‌های اساسی منطقه برشمرد.

عراقچی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران در روز‌های سوم و چهارم دسامبر ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: مشارکت ارزشمند رهبران کشور‌های عضو می‌تواند پیام مناسبی برای مردم منطقه و جامعه بین‌المللی باشد. وی ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه، صلح، امنیت و رفاه در سراسر جهان بیش از پیش تحقق یابد و اقدامات قهری یکجانبه و تجاوز‌هایی که به بی‌ثباتی و ناامنی دامن می‌زنند، پایان یابند.

منبع: مهر