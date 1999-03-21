باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از موضع مسئولانه جناب آقای شی جینپینگ، رئیسجمهور محترم جمهوری خلق چین، در حمایت از بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد و حلوفصل اختلافات از مسیر گفتوگو و مذاکره قدردانی میکنم.
ایران نیز بر ضرورت بازگشت به این تفاهم، اجرای تعهدات مورد توافق و فراهمکردن زمینه برای تداوم مذاکراتی جدی و نتیجهمحور تأکید دارد.
اشتراک نظر تهران و پکن در ضرورت احترام به حاکمیت کشورها، کاهش تنش و صیانت از صلح و ثبات منطقهای، مبنایی مهم برای همکاریهای سازنده است.