باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از موضع مسئولانه جناب آقای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور محترم جمهوری خلق چین، در حمایت از بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره قدردانی می‌کنم.

ایران نیز بر ضرورت بازگشت به این تفاهم، اجرای تعهدات مورد توافق و فراهم‌کردن زمینه برای تداوم مذاکراتی جدی و نتیجه‌محور تأکید دارد.

اشتراک نظر تهران و پکن در ضرورت احترام به حاکمیت کشورها، کاهش تنش و صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای، مبنایی مهم برای همکاری‌های سازنده است.