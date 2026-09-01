باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد دکتر سعید پناهی به جامعه علمی و پزشکی کشور و خانواده محترم ایشان، تصریح کرد: این پزشک حاذق و دانشمند، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را مخلصانه وقف خدمت به سلامت مردم، درمان بیماران و تربیت پزشکان و متخصصان این مرز و بوم نمود. خدمات علمی، آموزشی و درمانی بیشائبه ایشان، همواره در یاد جامعه پزشکی و مردم قدرشناس ایران به نیکی باقی خواهد ماند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
درگذشت چهره ماندگار و استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه پزشکی کشور، زندهیاد دکتر سعید پناهی، متخصص برجسته جراحی مغز و اعصاب، موجب اندوه و تأسف شد.
این پزشک حاذق و دانشمند، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را مخلصانه وقف خدمت به سلامت مردم، درمان بیماران و تربیت پزشکان و متخصصان این مرز و بوم نمود. خدمات علمی، آموزشی و درمانی بیشائبه ایشان، همواره در یاد جامعه پزشکی و مردم قدرشناس ایران به نیکی باقی خواهد ماند.
اینجانب ضایعه فقدان این استاد گرانقدر را به جامعه علمی و پزشکی کشور و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»