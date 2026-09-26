باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد در نشست خبری در نیویورک گفت: نگاهی به دو سال گذشته نشان میدهد که در حالی که کشور من با اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی روبهرو بوده، ایالات متحده مسیر معکوسی را برگزیده است.
وی با اشاره به حملات و وحشیگریهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران ادامه داد: تهدید، تجاوز، ترور، جنگ اقتصادی و بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، از جمله اقداماتی بوده که ایران با آن مواجه شده است. در نتیجه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیش از ۵هزار نفر در ایران شهید شدند که شامل صدها زن و کودک نیز میشود.
عراقچی با اشاره به شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد: مهلت هفتروزه بازگشایی از زمانی آغاز میشود که ایالات متحده این برنامه را بپذیرد؛ اگر این اتفاق فردا رخ دهد، اجرای برنامه از همان زمان آغاز خواهد شد. در صورت انجام اقدامات لازم، معتقدیم میتوانیم این روند را ظرف چهار یا پنج روز تکمیل کنیم؛ بهگونهای که در روز ششم تنگه هرمز باز شود و در روز هفتم، ایالات متحده برای توافق نهایی وارد شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد، پیشتر به این کشور ابلاغ شده و در چارچوب یادداشت تفاهم قرار دارد. اگر جدیت لازم از سوی طرف آمریکایی وجود داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد و تنگه هرمز دوباره باز میشود.
عراقچی با اشاره به سخنان رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم تروریستی صهیونیستی مبنی بر نزدیکبودن تهران با ساخت سلاح هستهای گفت: ادعای اینکه ایران در آستانه دستیابی به سلاح هستهای است، یک ادعای بیاساس است. ایران از سال ۱۹۷۰ عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بوده و برنامه هستهای خود را صلحآمیز اعلام کرده است.
وی ادامه داد: ایران تحت نظارت گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته و نمیتوان همزمان از منع اشاعه سخن گفت و به برنامه هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس حمله کرد. امنیت کشتیرانی و تردد در تنگه هرمز با اقدامات نظامی، تهدید، محاصره یا فشار اقتصادی بازنمیگردد.
عراقچی با اشاره به محاصره غیرقانونی دریایی ایران توسط ارتش تروریستی آمریکا افزود: تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تنگه هرمز باز بود. امنیت و وضعیت کشتیرانی در این منطقه نتیجه مستقیم تحولات و اقدامات خصمانه اخیر است. نمیتوان یک کشور را بمباران کرد و سپس آن را تهدید کرد و انتظار داشت امنیت و تردد کشتیها بهطور خودکار بازگردد.
عراقچی گفت: در مجمع عمومی، رئیسجمهور آمریکا همراه با نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی تلاش کردند حقایق را وارونه جلوه دهند و جای قربانی و متجاوز را تغییر دهند. ایالات متحده و اسرائیل نمیتوانند اقدامات خود علیه مردم ایران را که به گفته ما با آسیبهای گسترده همراه بوده، کتمان کنند. اعمال فشارهای اقتصادی و اقدامات انجامشده، آسیبهای شدید و قابل پیشبینی به مردم ایران وارد کرده و حقوق بنیادین آنان، از جمله حق حیات، سلامت و غذا را تحت تأثیر قرار داده است.
بنا بر گفته عراقچی ایران همچنان در دیپلماسی را باز نگه داشته است. در دو سال گذشته، ایران بهطور مستمر با حسن نیت در مذاکرات مشارکت داشته است. ایران موضع خود را بهروشنی اعلام کرده و یک طرح عملی هفتروزه ارائه داده است؛ در صورت فراهم شدن شرایط لازم، امکان بازگشت تردد عادی در تنگه هرمز در این بازه زمانی وجود دارد. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. ایران در برابر تهدید، اجبار یا ارعاب کوتاه نخواهد آمد و تحت فشار از حقوق حاکمیتی خود صرفنظر نخواهد کرد.
توسعه نمیتواند در محیطی که تحت تأثیر جنگ، اجبار و یکجانبهگرایی قرار دارد، شکوفا شود. کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، فناوری، دانش و همکاری نیاز دارند، نه موانع بیشتر.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان گفت: اقدامات قهری یکجانبه همچنان بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار میگیرند. تحریمهای آمریکا با محدود کردن تجارت، منابع مالی، دارو، فناوری، آموزش و همکاریهای علمی، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم ما تأثیر میگذارند.
عراقچی با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و چین ما از چشمانداز رئیسجمهور شی جینپینگ در راهاندازی ابتکار توسعه جهانی در سال ۲۰۲۱ و قرار دادن توسعه در مرکز همکاریهای بینالمللی استقبال میکنیم. این ابتکار طی پنج سال گذشته، همکاری در زمینههای کاهش فقر، امنیت غذایی، تأمین مالی توسعه، توسعه سبز، صنعتیسازی و اقتصاد دیجیتال را ارتقا داده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آماده است در همکاری با چین، اعضای ابتکار توسعه جهانی و همه شرکا، برای تقویت رکن توسعه سازمان ملل متحد، گسترش همکاری جنوب ـ جنوب، تحکیم چندجانبهگرایی واقعی و پیشبرد اهداف و اصول منشور ملل متحد تلاش کند.