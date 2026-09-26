باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن شاکری‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما درباره دلایل پرمخاطب شدن برخی سریال‌های شبکه آی‌فیلم در برخی مقاطع طبق آمارِ نظرسنجی‌ها گفت: ما در سنجش مخاطبان شبکه‌های مختلف سازمان صداوسیما اصطلاحی بنام شبکه آشیانه داریم. یعنی بخشی از مردم یک شبکه را به طور مرتب می‌بینند. در ایام جنگ شبکه خبر به شبکه آشیانه تبدیل شد و همین موضوع در پربیننده شدن محتوای این شبکه تاثیرگذار بود.

شاکری‌نژاد به توضیح درباره پرمخاطب شدن برخی سریال‌های شبکه آی‌فیلم پرداخت و گفت: آی‌فیلم یکی از شبکه‌های آشیانه صداوسیماست. یعنی برای بخشی از مردم شبکه آی‌فیلم به طور مرتب در حال پخش است. طبیعی است مخاطب برنامه یا سریال‌های این شبکه افزایش پیدا کند. این بدان معنا نیست که سایر سریال‌ها دیده نمی‌شود، یا سریال‌های جدید صداوسیما از مخاطبان شبکه آی‌فیلم کمتر است.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما ادامه داد: شبکه آی‌فیلم مبتنی بر نظرسنجی مردمی است و بر این اساس انتخاب می‌کند که چه سریالی پخش شود. شاید برای مردم عجیب باشد که طبق نظرسنجی‌ها در ایام محرم «مختارنامه» به عنوان سریال محبوب انتخاب می‌شود. در صورتی که «مختارنامه» ده‌ها بار پخش شده است و ممکن است کسی بگوید مگر چند بار باید این سریال پخش شود! ولی وقتی نظر مردم پخش این سریال است، سازمان به نظر مخاطب احترام می‌گذارد و اقدام به پخش سریال می‌کند.

وی درباره دلیل استقبال مردم از سریال‌های شبکه آی‌فیلم در بازه زمانی تیر ماه و ماه محرم توضیح داد: در ایام تیر و ماه محرم سریال شاخصی روی آنتن نداشتیم. طبیعی است در برخی ایام که سریال شاخصی روی آنتن نیست، میزان مخاطب شبکه آی‌فیلم افزایش می‌یابد. ولی اکنون که ۹ سریال جدید در حال پخش است، میزان مخاطب سریال‌های جدیدمان از شبکه آی‌فیلم بالاتر می‌رود. بنابراین، بسته به زمان اجرای نظرسنجی و اینکه آیا سریالِ فاخرِ جدید در حال پخش داریم، میزان مخاطبان سریال‌های شبکه آی‌فیلم با سریال‌های شبکه اصلی متفاوت است.

شاکری‌نژاد خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که در همان نظرسنجی‌های خارج از سازمان، میزان مخاطب سریال‌هایی که بعضاً چندین بار از شبکه آی‌فیلم پخش شده، از جدیدترین سریال‌های شبکه نمایش خانگی بالاتر است، که همه اینها نشان‌دهنده اعتماد مردم به رسانه ملی است.