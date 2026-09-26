باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال و کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت شکست تیم ملی امید ایران برابر تیم ملی کره شمالی در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: تیم ملی ایران در نیمه اول برابر تیم ملی امارات محتاط بازی کرد و نیمه دوم با یک بازی باز و هماهنگ در جریان بازی توانست امارات را ببرد. معمولا زمانی که تیم ما برنده می‌شود بهتر است اشکالات را ببینیم و رفع کنیم، اما دیدیم که نیم فضا‌های زیادی در تیم ما ایجاد می‌شد و تیم‌های دیگر از آن استفاده می‌کردند.

تیم کره شمالی آنالیز صحیحی از نحوه بازی ایران داشت

او افزود: با توجه به اینکه تیم ملی کشورمان ۲ بازی انجام داده بود، تیم کره شمالی با آنالیز صحیح متوجه شده بود که تیم ملی ایران وقتی تحت فشار و پرس قرار می‌گیرد دچار اشتباه می‌شود و فضا‌هایی که مابین مدافعان و هافبک‌ها ایجاد می‌شود و از این فضا‌ها توانست به نتیجه برسد. تیم ملی ایران در ۲ بازی اول خود بیشترین قدرت حرکتش به جلو از سمت راست بود که ابوالفضل کوهی و کهریزی انجام می‌دادند. اما زمانی که در بازی دوم کهریزی از بازی خارج شد از سمت راست کوهی نتوانست توانایی خود را نشان بدهد. در نیمه دوم بازی با چین، حمله ما از سمت راست به سمت چپ تغییر کرد و فرزین معامله گری خیلی خوب عمل کرد و من علت عدم استفاده از معامله گری در بازی با کره شمالی را نمی‌دانم که جرجانی جایگزینش شد.

کادر فنی امید باید زوج سازی‌ خود را از یک تیم انجام می داد

رحیم پور گفت: ما وقتی فرصت کمی داریم، همان کاری که تیم‌های بزرگسال در دنیا انجام می‌دهند باید انجام بدهیم. آنها یک روز قبل از مسابقات دور هم جمع می‌شوند و فردای آن روز می‌روند بازی می‌کنند به خاطر همین معمولا زوج سازی‌های خود را از یک تیم انجام می‌دهند. مثلا خط دفاع را از یک باشگاه برمی دارند. کاری که کی روش هم در مقطعی انجام داد و خط دفاعی استقلال شامل ۴ مدافع و یک هافبک از استقلال را به تیم ملی آورد و آنها را فیکس تیم ملی کرد. کادر فنی امید هم می‌توانست از رزاقی نیا و قلی زاده که سال‌ها در کنار هم بازی می‌کنند در خط هافبک بهره ببرد.

عدم استفاده از بازیکنان در پست های تخصصی ایراد اصلی تیم ملی امید بود

او ادامه داد: تغییرات زیاد اولین اشکال تیم ملی امید بود و بعد از آن تغییر پست‌های بازیکنان در زمین مسابقه را می‌توانیم نام ببریم. همچنین عدم استفاده از بازیکنان در پست‌های تخصصی شان سومین ایراد تیم ملی امید به شمار می‌رفت. رزاقی نیا در تیم استقلال چسبیده به خط دفاع بازی می‌کند، اما در تیم ملی امید این کار را مبین دهقان انجام می‌داد. عملا رزاقی نیا آن کارایی لازم را نداشت. امیر حسین حسین زاده در پشت مهاجم بهتر بازی می‌کند، اما از او به مهاجم اصلی استفاده شد. همچنین سحرخیزان و کسری طاهری بهترین پست هایشان ۹ هست، وقتی آنها را در جا‌های دیگری بازی می‌دهیم عملا کیفیتشان پایین می‌آید. مسعود محبی که از بازی اول در دفاع وسط بازی نمی‌دهیم، اما در بازی با کره شمالی از او به عنوان مهاجم سرزن استفاده کردیم اول از همه پیام می‌دهیم که ما در انتخاب بازیکنان خود اشتباه کردیم.

نباید همه تقصیرها را گردن حسین عبدی بیاندازیم

کارشناس فوتبال درباره اینکه نقش حسین عبدی در ناکامی تیم ملی امید را چقدر می‌داند، گفت: عبدی همراه با تیم ملی نوجوانان به مسابقات جهانی رفت و این تیم در گروهی قرار گرفت که توانست تیم ملی برزیل را ۳ بر ۲ شکست بدهد و برابر تیم ملی انگلیس شکست خورد و در نهایت مقابل تیم ضعیف گروه برنده شد و از گروه بالا آمد. البته تیم ملی نوجوانان در مرحله بعد به مراکش خورد و حذف شد. بعد از آن سمت حسین عبدی از سرمربیگری نوجوانان به جوانان ارتقا پیدا کرد. اما تیم ملی جوانان با هدایت عبدی در مسابقات شکست خورد و حذف شد. باز هم سمت عبدی را ارتقا دادند و او را سرمربی تیم ملی امید کردند که در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی حذف شدیم. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم نمی‌توانیم همه تقصیر‌ها را گردن حسین عبدی بیاندازیم.

ارمغان احمدی با وجود حذف نوجوانان دوباره سرمربی این تیم ملی شد

رحیم پور درباره اینکه راهکارش برای اینکه تیم ملی امید بتواند بعد از ۴۰ سال به المپیک راه یابد چیست، گفت: کشور‌های دنیا از راهکار‌ها استفاده کرده و کیفیت کار خود را بالا بردند. مسیر‌های غلطی که در گذشته رفتیم مجددا تکرار می‌کنیم و بررسی نکردیم که کدام یک از کارهایمان اشکال دارد. با وجود اینکه تیم ملی نوجوانان حذف شد، اما باز هم ارمغان احمدی در سمت سرمربیگری نوجوانان ابقا شد. همچنین حسین عبدی با وجود اینکه همراه با جوانان از مسابقات حذف شد، اما سمتش را ارتقا دادند و سرمربی تیم ملی امید شد. بار‌ها اشکالات و دلایل عدم نتیجه گیری گفته و پشنهادات ارائه شد، اما درب به همان پاشنه‌ای می‌چرخد که چرخیده بود.

نواقص زیادی در فوتبالمان داریم

کارشناس فوتبال درباره اینکه آینده تیم ملی امید را چطور پیش بینی می‌کند، گفت: داشته‌های ما همین بازیکنان هستند و در نهایت تعدادی از آنها به تیم‌های ملی می‌رسند، اما بحث این است که وقتی این بازیکنان با این کیفیت به تیم ملی بزرگسالان می‌روند در آنجا کیفیت چندانی نخواهند داشت و دیگر همانند گذشته که ۳ دوره قهرمان جام ملت‌های آسیا شدیم دیگر این عنوان را به دست نمی‌آوریم. توسعه فوتبال ما زیاد نیست و نواقص زیادی داریم. کجای دنیا تیم‌های رده‌های پایه ۶ ماه مسابقاتشان تعطیل است. ما برای رده‌های پایه خود برنامه نداریم. مسابقات رده‌های پایه باید مثل بزرگسالان و با تعداد زیاد برگزار شود. الان مسابقات پایه قرار است بعد از ۶ ماه برگزار شود. چرخه تولید بازیکن لازم و ملزوم آن باشگاه، هیئت فوتبال و فدراسیون فوتبال است. آن چیزی که در دنیا اتفاق می‌افتد این است که ما دیگر نیاز نیست که دوچرخه را دوباره اختراع کنیم. به هر حال در اینجا در برابر تغییرات موضع‌های سختی می‌گیرند و متوجه نیستند که برای کیفیت فوتبالمان لازم است این اتفاقات رخ بدهد.

مربی پایه باید دانش و تجربه بالایی داشته باشد

رحیم پور درباره اینکه چرا تیم‌های پایه ایران برابر کره شمالی شکست می‌خورند، بیان کرد: اکثر بازیکنان کره شمالی در ارتش خدمت می‌کنند. اینها اولین چیزی که یاد می‌گیرند نظم و انضباط است، چیزی که ما در تیم‌های خود نداریم. تفاوت تیم ملی بزرگسال با تیم پایه این است که شما در رده ملی بزرگسالان می‌توانید شاکله اصلی تیم خود را داشته باشید و بازیکنان را اضافه کنید، اما در رده‌های پایه تغییرنسل وجود دارد و امکان این موضوع وجود دارد که یک مربی یک تیم کاملا تغییر یافته را در اختیار بگیرد و آن مربی باید دانش و تجربه بالایی داشته باشد.

ما نباید همه چیز را سر بازیکنان و کادر فنی خراب کنیم

کارشناس فوتبال گفت: ما نمی‌توانیم همه چیز را سر بازیکنان و کادر فنی خراب کنیم. اگر تیم ملی در این شرایط هست باید عقبه اش هم نگاه کنیم. اشکالات در نحوه برگزاری مسابقات و اردوها، نحوه آموزش بازیکنان و زمان شروع و خاتمه مسابقات داریم. علاوه بر این، به نوع چمنی که در آن بازیکنان امید بازی می‌کنند و پولی که سرمربیان پایه می‌گیرند باید نگاه کنیم. ما چیزی به نام آکادمی نداریم و مثل لیگ حرفه‌ای فقط شماره‌ها را عوض کردیم. کدام یک از باشگاه‌های ما قابل قیاس با لامسیا اسپانیا است. ما در این زمینه‌ها اشکال داریم تا این موارد برطرف نشود کارهای اجرایی ما درست انجام نمی‌شود. وقتی از بیرون فشار وارد می‌شود که فلان بازیکن و مربی باید در تیم باشند باید این موارد را حذف کنیم. به هر حال کادر فنی مستقلی باید داشته باشیم که خروجی آن خیلی شفاف باشد. کمیته فنی مستقل و قوی ایجاد کنیم تا سرمربی تیم پاسخگو باشد. امیر حسین حسین زاده به عنوان بازیکن بزرگسال به تیم ملی امید اضافه شده بود، اما این برایم سوال است که چرا حسین زاده کاپیتان تیم ملی امید نبود.