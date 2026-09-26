کارشناس فوتبال درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی ازبکستان توضیحاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی، کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی ایران برابر تیم ملی ازبکستان در بازی دوستانه اظهار کرد: تیم ملی ازبکستان سعی کرد دقایقی از بازی را پرس از بالا انجام بدهد به خاطر همین با پرسی که انجام دادند روی اشتباه فردی بازیکن ایران توانستند به گل برسند. بعد از آن تیم ملی ایران میخواست که مالکیت بازی را داشته باشد، اما اتفاقی که افتاد این بود که تیم ملی ازبکستان سعی کرد که سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله اش را بیشتر کند و بازیکنان این تیم یکی، ۲ بار هم توپ به تیر زدند و موقعیتهایی را خلق کردند.
او افزود:بازیکنان ایران هم سعی کردند از ارسال از جناحین بهره ببرند، مخصوصا در سمتی که صالح حردانی بود به سمت دروازه حریف ارسال کردند. نیمه دوم بازی با تغییراتی که قلعه نویی انجام داد، تیم ملی ایران به گل رسید، اما بعد از آن شاهد اشتباهات و کاهش سرعت دفاع به حمله ایران بودیم.
سید صالحی گفت: تیم ملی ازبکستان سعی میکرد که سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله را بیشتر کند و در برگشتها یک مقدار بازیکنان تیم ملی ایران مخصوصا در خط دفاع ناهماهنگ بودند به خصوص گل سومی که ایرانیها خوردند. دیدیم که بازیکن حریف از دم دروازه خودی پا به توپ شد و توانست گل سوم را به ثمر برساند. همچنین یکسری از بازیکنان ایران نتوانستند یارگیری را درست انجام بدهند و بیرانوند هم خطای پنالتی کرد و گل دوم را از طریق ضربه پنالتی دریافت کرد.
کارشناس فوتبال گفت: یک مقدار جابه جاییها و حفظ توپ در تیم ملی ایران کم بود و هماهنگی و هارمونی در این تیم شکل نگرفت. تیم ملی ایران سعی در ارسال از جناحین داشت و از زمانی که رامین رضاییان به بازی آمد سعی کرد ارسالهای زودهنگام در ۱۸ قدم ازبکها داشته باشد، اما این موقعیتها به گل تبدیل نشد و در نهایت بازی با نتیجه ۳ بر یک به پایان رسید.
سید صالحی درباره اینکه عملکرد بیرانوند و مدافعان در این بازی را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: اشتباهات حتی در بازیهای رسمی هم پیش میآید، اما چیزی که مشهود بود این است که آن شادابی که ایران در بازیهای گذشته داشت در این بازی نداشت. شاید عدم شادابی به خاطر مسافت و یا خستگی بازیکنان لیگ و لژیونر بود. البته آن چیزی که در فوتبالمان در چند سال گذشته همیشه به چشم میآمد این است که وقتی لژیونرهای ما آمادگی لازم را داشتند، شرایط تیم ملی ما هم بهتر بود. الان لژیونرهای ما پابه سن گذاشتند و در لیگهای پایینتر مثل امارات و قطر دارند بازی میکنند و طبیعی است که آنها آن شاداب، انعطاف و هماهنگی سابق را کمتر داشته باشند.
او افزود: قلعه نویی هم در نیمه اول با یک ترکیبی بازی کرد و در نیمه دوم تغییراتی را به وجود آورد و سامان فلاح و علی نعمتی در دفاع وسط در کنار هم بودند و این ۲ بازیکن زیاد در کنار هم بازی نکردند که بخواهند همدیگر را پیدا کنند. شجاع خلیل زاده بیشتر در کنار نعمتی بود و این تغییرات و جابه جایی زیاد نیاز به هماهنگی دارد تا بازیکنان با این تغییرات عادت کنند و بتوانند خودشان را با شرایط وفق بدهند. دوندگی و جابه جایی در تیم ملی ایران کم بود. زمانی که تیم ملی ایران به حریف فشار میآورد، بازیکنان ازبکستان ضد حمله میزنند و بازیکنان ایران خیلی دیر به دفاع برمی گشتند و گل سوم هم با همین شیوه دریافت کردند. بازیکن ازبک بین ۴ بازیکن ایران پاس داد بدون اینکه تحت فشار قرار بگیردو به گل رسید. ناهماهنگی و بی نظمی در تیم ملی ایران دیده میشد.
سید صالحی درباره اینکه تیم ملی جوان ازبک توانست تیم پیر ایران را شکست بدهد، بیان کرد: بحث جوان و پیر نیست. به نظرتان قلعه نویی از چند بازیکن امید میتواند در تیم بزرگسالان استفاده کند. این نشان دهنده زنگ خطر فوتبال ما هست. من قبل از اینکه بازیهای آسیایی شروع شود بیان کردم که عیار فوتبال ایران و کیفیت لیگ برتر ما در باز یهای آسیایی مشخص میشود که این بازیکنان ما که از دل لیگ ایران به ناگویا رفتند، آیا شایستگی دریافت پولهای کلان را دارند یا نه! اگر قلعه نویی بخواهد جوانگرایی کند به نظرتان چند بازیکن امید را میتواند به تیم ملی دعوت کند. قلعه نویی مجبور است که به تجربه بازیکنان نگاه کند.
کارشناس فوتبال بیان کرد: بازیکنان تیم ملی امید بهترین بازیکنان لیگ برتر ایران هستند، اما آنها عملکرد خوبی در تیم ملی امید نداشتند؛ بنابراین این زنگ خطری بارای فوتبال کشورمان است. قلعه نویی به چه صورت میتواند در تیم ملی ما پوست اندازی کند؟ قلعه نویی برای جایگزینی مهدی طارمی کدام یک از مهاجمان امید را میتواند به تیم ملی دعوت کند. کدام بازیکن امید میتواند جایگزین سردار آزمون شود. یکی از مشکلات تیم ملی فوتبال ما وینگرهای چپ و راست هستند که باید یک در یک را به خوبی بردارند و رونده باشند. آریا یوسفی در کار دفاعی بهتر از کار حملهای است. طبیعی است که ما با این ساختار و خالی از بازیکن شدیم، به جایی نمیرسیم. هر چقدر که این بازیکنان باتجربه کنار بروند سطح فوتبال ملی ما در رده بزرگسالان پایینتر میآید، چون بستر سازی نکردیم. ما جایگزین برای بازیکنان باتجربه نداریم.
سید صالحی گفت: آیا سامان فلاح آن کیفیت سابق خود را داشت؟ اینها اتفاقاتی هست که برای امروز و دیروز نیست و برای گذشته است و ما یک جورایی در خواب خرگوشی ماندهایم و بستر سازی و به پایهها توجهی نکردیم. مطمئن باشید کره شمالی با این روندی که در پیش گرفته است، در چند سال اخیر یکی از قطبهای فوتبال آسیا میشود. تیم ملی جوانان کره شمالی توانست تیم ملی جوانان ایران را شکست بدهد و الان هم تیم ملی امید ما را شکست داد.
او خاطر نشان کرد: سطح کیفیت مسابقات لیگ ما در ناگویا مشخص شد، چون اکثر بازیکنانی که به ناگویا رفتند در تیمهای خود در لیگ برتر دارند بازی میکنند بنابراین این موضوع نشان میدهد لیگ برتر ما سطح بالایی ندارد و مبالغ بالایی که جابه جا میشود منوط به این موضوع نمیشود که این بازیکنان درجه یک هستند و فقط رقمها بالا رفته و کیفیتها پایین آمده است. قلعه نویی از شجاع خلیل زاده در دفاع وسط استفاده میکند، چون تجربه حضور در چند دوره جام جهانی را دارد. احسان حاج صفی اشتباه بزرگی را در آن سطح از فوتبال مرتکب شد و او ۱۴۹ بازی ملی دارد و این اشتباهات طبیعی است؛ بنابراین قلعه نویی نمیتواند به بازیکن جوان اعتماد کند.
سید صالحی بیان کرد: بازیکن بهتری از مهدی طارمی و سردار آزمون در فوتبالمان نداریم. ارمغان احمدی سرمربی نوجوانان چه تجربهای دارد و ایشان تجربه بازیگری دارد؟ احمدی یک بار سرمربی تیم ملی نوجوانان بود که در مسابقات اوت شد، اما به او پاداش دادند و دوباره هدایت تیم ملی جوانان را برعهده گرفت. چرا این فرصت را به کسانی که بازیکنان بزرگی بودند و کلاسهای مربیگری را گذراندند و وارد چرخه دلالی نشدند و بیرون فوتبال هستند، نمیدهند. آیا احمدی تجربه فوتبال بازی کردن در سطح بالا را دارد؟ رده نوجوانان به صورتی است که باید به خوبی استعدادیابی شود تا به رده جوانان و امید بروند. تا زمانی که ساختار فوتبالمان را درست نکنیم، اتفاقات خوبی برای فوتبالمان نمیافتد.
کارشناس فوتبال گفت: هوادار فکر میکند اگر بازیکنی با ۲۰۰ میلیارد تومان جابه جا شود بازیکن خوبی است، اما این طور نیست. چطور بازیکنی با یک الی ۲ سال بازی بمب نقل و انتقالات میشود؟ ما چنین چیزی را در گذشته نداشتیم و بازیکن باید ۷، ۸ سال بازی میکرد تا بمب نقل و انتقالات میشد. بازیکن با ۶ بازی به تیم ملی فوتبال دعوت میشود، چون فوتبال ما خالی از بازیکن است. ما نمیتوانیم از قلعه نویی ایراد بگیریم، چون بازیکن نداریم و موجودیت فوتبال ما همین قدر است و چه انتظاری از سرمربی تیم ملی داریم.
او درباره اینکه بازی تیم ملی ایران برابر تیم ملی روسیه را چطور ارزیابی میکند، گفت: بازیکنان یک مقدار بیشتر در کنار هم خواهند بود و هماهنگتر میشوند. هر زمانی که تیم ملی ما شاداب بازی کرده است توانسته در خلق موقعیت و حفظ توپ عملکرد خوبی داشته باشد. به هر حال باید منتظر باشیم تا ببینیم شرایط بازیکنان تیم ملی در روز بازی با روسیه به چه صورت است. امیدوارم ملی پوشان بتوانند اتفاقات بهتری را رقم بزنند.