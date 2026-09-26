به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی برخورد یک دستگاه  اتوبوس با یک دستگاه تریلی در محور بیرجند به قاین ۹ کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۷ دقیقه بامداد و با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در گردنه سمن شاهی در کیلومتر ۱۰ محور بیرجند به قاین محدوده پسوچ بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زاهدان در حرکت بوده با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو با بار میلگرد برخورد کرده است.

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سرهنگ کاظمی اظهار کرد: بر اثر این حادثه، هر دو خودرو دچار حریق شده و ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۵ نفرمصدوم شده‌اند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی؛ تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.