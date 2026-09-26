مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از ایجاد ۴ هزار و ۴۵۰ مترمکعب ظرفیت جدید به مخازن آب استان در بخش روستایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آب و پایداری شبکه توزیع گفت: با هدف تقویت زیرساخت‌های آبی و افزایش تاب‌آوری شبکه در برابر نوسانات مصرف، احداث مخازن جدید در دستور کار این شرکت قرار گرفت که بخش عمده‌ای از این طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

او با تشریح جزئیات این پروژه‌ها افزود: از مجموع ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمکعب ظرفیت جدید ایجاد شده، ۱۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعب در مناطق شهری و ۴ هزار و ۴۵۰ مترمکعب در مناطق روستایی استان عملیاتی شده است.

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توکلی با اشاره به چالش‌های آبی استان و لزوم آمادگی برای ساعات اوج مصرف، اظهار کرد: ایجاد مخازن ذخیره، نقشی کلیدی در متعادل‌سازی فشار آب شبکه، کاهش هدررفت و مدیریت بحران در زمان قطع احتمالی جریان آب دارند. با این توسعه زیرساختی، ظرفیت ذخیره‌سازی مطمئن در مناطق تحت پوشش به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است که منجر به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر سیاست عدالت در توزیع منابع، عنوان کرد: «شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با نگاه ویژه به مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی، تلاش کرده است تا توازن در دسترسی به آب پایدار را برقرار سازد. احداث ۴ هزار و ۴۵۰ مترمکعب مخزن در روستا‌های استان، بخشی از راهبرد کلان این شرکت برای تثبیت جمعیت در روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت‌های ناشی از تنش آبی است.

برچسب ها: مخزن آب ، آب و فاضلاب
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