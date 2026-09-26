باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان دور مقدماتی بازی های آسیایی ناگویا به مصاف حریفان خود رفتند که نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ و تنها با x کمتر نسبت به دو حریف خود از مالزی و قزاقستان در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. با توجه به حضور سه تیرانداز چین در جمع ۸ نفر برتر و حذف یک چینی، تیرانداز نهم راهی فینال شد.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد.

همچنین تیم ایران با ۱۷۴۹ امتیاز پس از تیم‌های چین، هند، قزاقستان و ژاپن در رده پنجم قرار گرفت.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.