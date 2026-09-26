۳ بانوی تفنگ ایران از صعود به فینال سه وضعیت بازی‌های آسیایی ناگویا بازماندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان دور مقدماتی بازی های آسیایی ناگویا به مصاف حریفان خود رفتند که نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ و تنها با x کمتر نسبت به دو حریف خود از مالزی و قزاقستان در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. با توجه به حضور سه تیرانداز چین در جمع ۸ نفر برتر و حذف یک چینی، تیرانداز نهم راهی فینال شد.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد.

همچنین تیم ایران با ۱۷۴۹ امتیاز پس از تیم‌های چین، هند، قزاقستان و ژاپن در رده پنجم قرار گرفت.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، تفنگ سه وضعیت ، نجمه خدمتی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
پیروزی برادران عالمیان برابر قزاقستان در مسابقات دوبل تنیس روی میز
بازی های آسیایی ناگویا؛
شروع فاطمه محیطی‌زاده در ماده هفتگانه با سومی در بخش 100 متر با مانع
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
هاشمی: کرسی جهانی کبدی فرصت جدیدی برای ورزش ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکست پرسپولیس مقابل چادرملو در دیدار تدارکاتی
آخرین اخبار
شکست پرسپولیس مقابل چادرملو در دیدار تدارکاتی
پایان کار شناگران با ششمی مطاعی
تفتیان به فینال ۱۰۰ متر نرسید
زارعی به فینال ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی صعود کرد
دست شه‌بخش به مدال بوکس نرسید
صعود مقتدرانه تیم ملی کبدی بانوان ایران به فینال
ملی‌پوشان کبدی ایران حریف هند در فینال شدند
بسکتبال سه نفره ایران مدال برنزی شد
مهدی الفتی در پرش خرک مدال نقره گرفت
قویدل و آقامیرزایی در قایقرانی برنز گرفتند
بسکتبال سه نفره مردان ایران به فینال نرسید/ تلاش برای کسب برنز
تپانچه میکس ایران مدال برنز گرفت
فاطمه محیطی‌زاده دیسکالیفه شد
پیروزی برادران عالمیان برابر قزاقستان در مسابقات دوبل تنیس روی میز
عبدی: دیگر به نیمکت تیم ملی امید برنمی‌گردم/ تمام تبعات فنی را می‌پذیرم
حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید استعفا کرد
پرسپولیس به مصاف چادر ملو می‌رود
ناکامی تیم ملی امید ثمره مدیریت مهدی تاج است/ پیرترین تیم در جام ملت‌های آسیا خواهیم بود
وضعیت صنعت نفت از لحاظ مالی و ساختاری مطلوب نیست