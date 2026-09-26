معاون گردشگری از افتتاح ۲۴۶ پروژه در سراسر کشور و نامگذاری این هفته به نام «برادران امیدوار» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محسن بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شعار و نگرش معاونت گردشگری برای برنامه‌های هفته گردشگری از پنجم تا یازدهم مهر ماه، دیجیتال‌سازی، استفاده از هوش مصنوعی و برنامه‌های مشابه است.

وی با اشاره به شعار سازمان جهانی گردشگری مبنی بر «دستور کار دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری» گفت: با بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و دانشگاهی، کارگروهی در معاونت گردشگری تشکیل شده تا از فناوری‌های نوین در بازاریابی، رزرو و تعریف مقاصد جدید گردشگری استفاده شود.

معاون گردشگری از افتتاح ۲۴۶ پروژه در هفته گردشگری خبر داد و افزود: سه پروژه از این تعداد هتل‌های پنج‌ستاره در مشهد، گیلان (رشت) و اصفهان هستند و بقیه شامل هتل‌های سه و چهارستاره، مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی می‌شود.

بندپی با اشاره به نامگذاری هفته گردشگری امسال به نام «برادران امیدوار» تصریح کرد: این نامگذاری به دلیل تلاش این برادران در شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی کشور در سطح جهان انجام شده است.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان گفت: تسهیلات ویژه‌ای در مرز‌های زمینی با کشور‌های همسایه در نظر گرفته شده تا گردشگری پویا و زنده بماند و ورود گردشگر به کشور متوقف نشود.

معاون گردشگری درباره کارت سفر گفت: این کارت رونمایی شده و اجرایی شدن آن منوط به دریافت مصوبه بانک مرکزی توسط بانک رفاه به‌عنوان بانک عامل است و به‌محض دریافت تأییدیه، وارد مرحله اجرا می‌شود.

بندپی از رونمایی سامانه گردشگری سلامت در هفته گردشگری خبر داد و افزود: برند و لوگوی این حوزه نیز مورد تصویب نهایی قرار گرفته است.

هفته گردشگری

برچسب ها: هفته گردشگری ، گردشگری ایران ، هوش مصنوعی
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