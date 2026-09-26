باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - بهمن رضائی، نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «پاپابندری»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حضور این فیلم در جشنواره فیلم ۱۰۰ اظهار کرد: فیلم ما در بخش ویژه «نبرد برای وطن» حضور داشت و پس از این رویداد نیز در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان حضور خواهد داشت.

وی درباره داستان «پاپابندری» توضیح داد: در شبی بارانی، یک قصه کودکانه، پدربزرگ و نوه‌ای را در مرز میان خیال، خاطره و واقعیت همراه می‌کند. این فیلم بر اساس یک رویداد واقعی نوشته و ساخته شده است.

رضائی ادامه داد: تلاش کردیم داستان غم‌انگیز یکی از بازماندگان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را در قالب ژانر فانتزی و رئال ـ انیمیشن تلطیف کنیم و جهان کودکانه بچه‌هایی را که درگیر جنگ بودند به تصویر بکشیم؛ به‌گونه‌ای که این روایت برای مخاطب کودک و نوجوان بیش از اندازه غم‌انگیز نباشد.

این کارگردان درباره جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: این جشنواره یکی از رویداد‌هایی است که سال‌ها آن را دنبال کرده‌ام و همیشه دوست داشتم فیلم‌های این جشنواره را ببینم، چون واقعاً استعداد‌های ناب و خلاقی در آن ظهور می‌کنند. مدیوم ۱۰۰ ثانیه به‌شدت دشوار است؛ اینکه بتوانی قصه‌ای را در ۱۰۰ ثانیه یا حتی ۳۰۰ ثانیه در بخش فراصد روایت کنی، کار ساده‌ای نیست. به نظرم فیلم‌سازی که بتواند در چنین زمان کوتاهی یک قصه را به‌درستی روایت کند، توانایی ساخت آثار بلندتر و ورود به دیگر عرصه‌های فیلم‌سازی را نیز دارد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ بستر بسیار خوبی برای کشف استعدادهاست و خدا را شکر هر سال و در هر دوره شاهد حضور فیلم‌ساز‌های خوبی در این جشنواره هستیم که بعد‌ها به عرصه‌های بزرگ‌تر راه پیدا می‌کنند.

گفتنی است؛فیلم کوتاه «پاپابندری» در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران در بخش «نبرد برای وطن» شد.