باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - فاطمه ولینژاد، نویسنده حوزه ادبیات پایداری، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کتاب «شیرین» اظهار کرد: این کتاب خاطرات خانم شهناز اشعیا، همسر سردار مرتضی قربانی است که به نظرم یک سوژه ۳۶۰ درجه محسوب میشود. خاطرات ایشان از زمان حضور در جبهه کردستان، درگیریهای جنوب و تمام زنانگیهایی که در جنگ داشتیم را در بر میگیرد.
وی افزود: ویژگی متمایزکننده این کتاب آن است که انواع خاطرات را پوشش میدهد؛ ایشان هم ایثارگر بود، هم امدادگر، هم یک مادر و هم همسر یک فرمانده بزرگ. خاطراتش ترکیبی از تلخیها و شیرینیها، شوخیها و گریههای جنگ است. با اینکه خاطرات یک شخص است، اما پوشش کاملی از زنانگیهای دفاع مقدس به شمار میرود.
این نویسنده با اشاره به ویژگیهای اثر خود گفت: آنچه احساس میکنم این است که الگوهای کمتر معرفیشدهاند و این کتاب با توجه به عاشقانههای بسیار، شوخیها، خندهها و جامعالاطراف بودن، میتواند برای جوانان ما بسیار مناسب باشد.
ولینژاد درباره ضرورت معرفی این الگوها خاطرنشان کرد: امروز جنگ به زنان ما رسیده است؛ چه از نظر فرهنگی و چه از نظر تهاجمهای نظامی. در جنگ ۱۲ روزه و رمضان، جنگ عملاً از خانهها و شهرها شروع میشود. اینکه زنان چقدر پایداری، ثبات و تابآوری داشته باشند، بهترین الگوی آنان همین زنان دفاع مقدس هستند.
وی درباره فعالیتهای اخیر خود نیز گفت: در حال حاضر هشت کتاب چاپشده در حوزه رمان و خاطره دارم و دو کتاب نیز زیر چاپ است. آخرین آثارم درباره جنگ ۱۲ روزه در دست نگارش است و کتاب مربوط به جنگ رمضان نیز نوشته شده است.