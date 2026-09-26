باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی در حالی از صبح امروز در ناگویا آغاز شد که کمانداران کشورمان در دو ماده ریکرو مردان و کامپوند بانوان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.

ریکرو مردان:

محمدحسین گلشنی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۲ در رده هشتم ایستاد. وی رکورد ایران که در اختیار خودش بود را یک امتیاز ارتقا داد. وی پس از استراحت در دور نخست حذفی، در دور دوم با برنده دیدار قرقیزستان و بوتان دیدار خواهد کرد.

رضا شبانی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۷۲ در رده بیست و دوم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست، روز سه شنبه به مصاف کماندازی از ژاپن می‌رود.

صادق اشرفی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۶۴ در جایگاه بیست و ششم ایستاد.

در دور حذفی که روز سه شنبه خواهد بود دو کماندار برتر هر کشور حضور خواهند داشت.

کامپوند بانوان:

بیتا عاشق زاده در مرحله مقدماتی با امتیاز ۷۰۴ در رده دوم ایستاد. وی رکورد ایران را شکست و از آن خودش کرد. وی پس از استراحت در دور نخست حذفی، در دور دوم با برنده دیدار سریلانکا و قطر دیدار خواهد کرد.

گیسا بایبوردی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۹۵ در رده بیست و یکم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست، روز دوشنبه به مصاف کماندازی از بنگلادش می‌رود.

شیوا بختیاری در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۸ در جایگاه سی و دوم قرار گرفت.

در دور حذفی که روز دوشنبه خواهد بود دو کماندار برتر هر کشور حضور خواهند داشت.

تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی، رضا شبانی و صادق اشرفی با امتیاز ۲۰۱۸ در رده ششم قرار گرفت. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، فردا به مصاف تیم بنگلادش می‌رود.

تیم کامپوند بانوان با ترکیب بیتا عاشق زاده، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری با امتیاز ۲۰۸۷ در رده ششم ایستاد. تیم ایران فردا در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف تیم تایلند می‌رود.