کمیته ملی المپیک مبلغ دو و نیم میلیارد تومان را به فاطمه محیطی زاده دونده جوان ایران پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه محیطیزاده ملیپوش جوان ایران پس از پشت سر گذاشتن شش ماده از رقابتهای هفتگانه و کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار داشت و تنها یک ماده تا پایان رقابتها فاصله داشت؛ شرایطی که او را در جمع مدعیان کسب مدال قرار داده بود.
اما در ادامه نتیجه او به دلیل موضوع مربوط به کفش مورد استفاده در رقابت پرش طول از سوی مسئولان مسابقات باطل و محیطیزاده از ادامه رقابتها کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که با اعتراض رسمی فدراسیون دوومیدانی ایران نیز همراه شده است.
در پی این اتفاق، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، امروز با حضور در هتل «توکیو اینن» محل استقرار تیم ملی دوومیدانی ایران، با فاطمه محیطیزاده دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس کمیته ملی المپیک ضمن دلداری به این ورزشکار جوان از تلاش و عملکرد او در جریان مسابقات قدردانی کرد و تأکید داشت که آنچه فاطمه در میدان مسابقه به نمایش گذاشت برای ورزش ایران ارزشمند و قابل تقدیر است.
بر همین اساس و پس از این دیدار؛ کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت مبلغ دو و نیم میلیارد تومان به فاطمه محیطی زاده پرداخت شود.