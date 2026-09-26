تعیین تکلیف کالاهای متروکه و کالاهای سلامت محور با حضور معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران در گمرک فرودگاه امام (ره) صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشستی مشترک با حضور سیدحسین میرابراهیمی معاون دادستان استان تهران و مسئولان سازمان‌های همجوار در گمرک فرودگاه امام (ره) در خصوص تعیین تکلیف کالاهای متروکه و کالاهای سلامت محور مصوباتی در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست معاون دادستان تهران به بررسی آخرین وضعیت فهرست موجودی کالاهای سلامت محور از جمله داروها و پیش سازهای دارویی و همچنین کالاهای اساسی با مدت نگهداری بالای ۳ ماه پرداخت.

وی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای بلاصاحب موجود در انبار، کالای همراه مسافر، تعیین تکلیف کالاهای با ماندگاری بالای ۶ ماه و موارد مرتبط بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین در این جلسه در خصوص کالاهای مشمول متروکه و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

غلامحسین نوحی مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) در این نشست اظهار داشت: تمامی كالاهای مشمول مقررات متروكه در اسرع وقت با تنظيم اظهارنامه مربوطه و ارسال به سازمان اموال تمليكی در راستاي كاهش رسوب كالاها در گمرک تعيين تكليف شده است.

وی ضمن تشكر از تعامل سازنده سازمان‌های همجوار به خصوص سازمان غذا و دارو و با توجه به شرایط حساس كنونی كشور خواستار تسريع در صدور مجوزهای مربوطه شد که در این زمینه مصوباتی تنظیم گردید.

نوحی افزود: تمام تلاش همکاران ما در گمرک فرودگاه امام (ره) این است که تشریفات گمرکی کالاها مطابق قانون و با کمترین زمان صورت پذیرد تا هم متضمن دریافت حقوق دولت و هم در راستای رضایتمندی خدمات گیرندگان باشد.

همچنین در این نشست با توجه به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای سلامت محور بر ضرورت استقرار نماینده وزارت بهداشت در گمرک فرودگاه امام (ره) تاکید شد.

شایان ذکر است در این دیدار مدیرکل دفتربازرسی سازمان غذا و دارو، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، مدیرکل سازمان جمع آوری ‌و فروش اموال تملیکی، قهرمانی مدیرکل گمرک غرب تهران، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و مسئولین متروکه گمرکات استان تهران نیز حضور داشتند.

 

برچسب ها: کالاهای متروکه ، فرودگاه امام
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