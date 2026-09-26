نیما رستم پور ملی پوش بدمینتون کشورمان در نخستین دیدار برابر نماینده نپال به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از صبح امروز (شنبه) در سالن ایچینومیا آغاز شد و نیما رستم‌پور نماینده کشورمان در نخستین دیدار خود از سد نماینده نپال گذشت.

در رقابت‌های بخش پسران که ۳۹ ورزشکار حضور دارند، نیما رستم‌پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف کشیتیز خانال از نپال رفت و در دو ست متوالی از سد حریف خود گذشت. نماینده کشورمان در این دیدار، ابتدا در ست نخست به برتری ۲۱ بر ۱۴ دست یافت و در ادامه در ست دوم نیز با نتیجه ۲۱ بر ۹ از سد حریف خود عبور کرد.

رستم‌پور در دور سوم به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و هنگ‌کنگ خواهد رفت.

در رقابت‌های انفرادی بانوان، آیسان شوریده به مصاف آکانه یاماگوچی، دارنده سه مدال انفرادی جهان از ژاپن خواهد رفت.